Son yılların gözde akıllı telefon markası Realme bugün beklenen Narzo 30 serisi cihazlarını piyasaya sürdü! Bütçe dostu fiyat etiketine sahip 30A modeli ve gelişmiş donanım özellikleriyle tasarlanan Pro sürümüyle tüketicilerin karşısına çıkan modeller 5G bağlantı destekleriyle geldi.

Realme Narzo 30A Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,5 inç

İşlemci: MediaTek Helio G85

RAM: 3 GB/4 GB

Depolama: 32 GB/64 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 6.000 mAh + 18W hızlı şarj desteği

Serinin uygun fiyatlı alternatif modeli olarak karşımıza çıkan Narzo 30A en büyük iddiasını geniş batarya kapasitesinde taşıyor. 6,000 mAh pil ile gelen model bu sayede Pro sürümünden bile daha iyi iş çıkararak; YouTube videolarını 27 saate kadar tek şarjla izleyebilme imkanı sunuyor. WhatsApp’ta 52 saat kesintisiz sohbet, 10 saat oyun oynama imkanı sağlayan cihaz 114 saat müzik dinlemeye alan açıyor.

Orta seviyeli bir oyun işlemcisi olan MediaTek Helio G85 ile çalışan cihaz standart sürümü için 3GB RAM ve 32GB depolama alanı sunuyor. Ancak bununla yetinmek istemeyenler için 4+64GB’lık sürüm de mevcut. Ayriyeten tüm bunlara ek olarak microSD kart girişiyle de belleği genişletmek için izin verilmekte. Lazer Siyahı ve Lazer Mavisi renk seçenekleriyle gelen Narzo 30A’nın fiyatı 125 dolardan başlıyor. 5 Mart’ta ilk siparişlerini teslim etmeye başlayacak cihaz daha yüksek RAM ve bellek seçeneği için 140 dolar talep ediyor.

Realme Narzo 30 Pro 5G Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,5 inç

İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

RAM: 6 GB/8 GB

Depolama: 64 GB/128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 5.000 mAh + 30W hızlı şarj desteği

Gücünü MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 800U yonga setinden alan Narzo 30 Pro, 120Hz ekran yenileme hızıyla mükemmel bir mobil oyun deneyimine alan açıyor. 48 megapiksel ana kamerayla gelen model ön tarafta selfie kamerası için 16 megapiksellik fırsat tanırken; Narzo serisinin ilk 5G telefonu çift SIM kart desteğiyle pekiştiriliyor.

5,000 mAh pil kapasitesi ve 30W hızlı şarj desteğiyle eşleştirilen cihaz iddiaya göre 65 dakikada %100 şarj dolumu yapmakta. Tam dolumla 37 saat boyunca arama yapıp 18 saat YouTube’ta takılabileceğiniz, 25 gün standby modunda bırakabileceğiniz Realme Narzo 30 Pro 5G’nin satış fiyatı Gümüş ve Siyah renk modelleriyle 235 dolardan başlıyor. Cihazın bir diğer varyantıysa 275 dolar olarak açıklandı.