Oppo‘nun alt markası olarak hizmet veren Çin merkezli telefon üreticisi Realme ilerleyen günlerde Narzo 30 serisi ile karşımıza çıkacak. Bu seride Narzo 30 Pro 5G ve Narzo 30A modellerini tanıtacak şirket, şimdi tanıtım lansmanına günler kala 30A’nın teknik özelliklerini ele verdi! Beklenen cihazın temel özellikleri GeekBench platformunda yayınlandı.

Narzo 30 serisinin güçlü özelliklere sahip olan modeli Narzo 30 Pro hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı haberi ile karşılaşma şansına sahip olmuştuk. Fakat Narzo 30A cihazıyla ilgili ne yazık ki pek de sık sızıntılar göremiyoruz. Ancak şimdi GeekBench’in RMX3171 model numarasıyla söz konusu modeli tanıtması, cihazla alakalı temel bilgilere ulaşmamıza kolaylık sağladı.

Popüler ürün karşılaştırma platformu GeekBench ağına göre Realme Narzo 30A telefonu MediaTek Helio G85 yonga seti ile güçlendirilecek. Bu sayede şahane bir performans imkanı elde edilirken, cihazda 4 GB RAM kapasitesi bulunacak. Listede yer alan detaylara bakıldığında Android 10 işletim sistemiyle geleceği öğrenilen modelin yine de bir sürpriz yapıp Android 11 sürümüyle çıkabileceği düşünülüyor. Bunun yanında Realme UI 2.0 kullanıcı arayüzü kullanılacağı da neredeyse kesin denebilir.

Realme Narzo 30 Serisi 24 Şubat’ta Geliyor

Realme Narzo 30A cihazı GeekBench üzerinden tek çekirdekli testlerde 337 puan alırken, çok çekirdekli testiyse 1.253 puanla geçti. Beklenen telefon ailenin bir başka üyesi olan Realme Narzo 30 Pro 5G modeliyle beraber 24 Şubat tarihinde resmen duyurulacak. Ayrıca aynı lansmanda Realme Buds Air 2 TWS kulaklık cihazıyla da tanışacağız!