Eylül ayında resmen piyasaya sürülen Realme Narzo 20 serisi şimdi halefi niteliğindeki yeni cihazlara kavuşacak. Narzo telefon ailesine yeni katılacak olan Narzo 30 ve 30 Pro modelleri, ortaya çıkan iddialara göre sandığımızdan daha erken bir zamanda karşımıza çıkacak. Mukul Sharma isimli güvenilir teknoloji ajanı, serinin Ocak 2021 içerisinde resmileşeceğini aktarıyor.

Narzo 20 serisi toplamda üç telefon ile piyasaya çıkış yapmış; bunlar standart Narzo 20‘nin yanı sıra Narzo 20A ve Narzo 20 Pro modelleri olmuştu. Unutanlar için Narzo 20 teknik özellikleri itibariyle 6,5 inç LCD ekran ile beraber 48 MP birincil kameraya sahip dörtlü kamera modülü ve Helio G85 yonga setini getirmişti. Ancak cihazın en çok dikkat çeken yanı hiç şüphesiz ki 6,000 mAh‘lık devasa pil kapasitesiydi. Yeni seriden beklentiler ise donanım özelliklerinin geliştirilmesi, batarya kapasitesinin ise benzer oranlar içermesi oldu.

Realme Narzo 30 Serisi 3 Yeni Telefon İçerecek!

Sharma’nın paylaştığı rapora göre yeni seri üç cihaza sahip olacak. Bunlar varsayılan Narzo 30 modeli ile Pro sürümü şeklinde adlandırılacak. Ek olarak bir de Narzo 30A olarak isimlendirilebilecek bir yeni model içerecek. Mukul Sharma serinin yeni modelleriyle ilgili şimdilik hiçbir teknik özellik ya da tasarım sızıntısı paylaşmasa da başka teknoloji ajanları bu konularda eksik kalan boşluğu tamamlıyor.

Cihazın Narzo 20’ye göre düşüş yaşayacağı anlaşılan 5,000 mAh batarya ile geleceği iddia edilirken, Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi 802.11 bağlantı desteği içereceği ortaya çıktı. Ayrıca cihazın 65W hızlı şarj desteği alacağı da düşünülüyor.