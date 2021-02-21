4 Mart’ta piyasaya sürülecek Realme GT telefonu Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 888 işlemcisi ile performansını güçlendirecek. Aynı zamanda merakla beklenen telefonun Wi-Fi 6 desteği içermesi bekleniyor. İşte detaylar…

Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden bugün paylaşılan bir duyuruda heyecanla beklenen Realme GT cihazının 4 Mart 2021 tarihinde resmiyet kazanacağı açıklanmıştı. Güçlü bir yonga seti, yüksek ekran yenileme hızı ve süper hızlı şarj desteği geleceği ifade edilen modelin şimdi donanım özelliklerine dair çeşitli ayrıntıları da kesinlik kazandı.

Realme’nin başkan yardımcısı ve küresel pazarlama başkanı olarak görev yapan Xu Qi bugün Realme GT modeli ile ilgili birçok önemli detayı hayranlarıyla paylaştı. Öncelikle cihazın yonga setinde Qualcomm tarafından geliştirilen ve piyasanın en hızlı işlemcilerinden biri olarak görülen Snapdragon 888 çipiyle çalışacağı duyuruldu. Bunun yanında beklenen modelin Wi Fi 6 teknolojisiyle destekleneceği de eklendi. Dolayısıyla üst seviye bir cihazla karşı karşıya kaldığımız anlaşıldı.

Yakın bir zaman önce 3C sertifikası aldığı öğrenilen cihazın 65 watt hızlı şarj desteği içereceği de biliniyor. Sol üst köşesinde bir selfie kamerası deliği barındıracak cihazın arka kasasında ise ikili kameraya yer verilecek. Yüksek olasılıkla Salı günü Şangay’da gerçekleşecek MWC 2021 konferasında cihazla alakalı yeni detaylar ve hatta belki de bazı fotoğraf almamız muhtemel olabilir.

Tüm bunların yanı sıra iddialara göz atacak olursak cihazın 120Hz ekran yenileme hızıyla çalışacağı söylentiler arasında. 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı beklenen telefonda 5,000 mAh pil kapasitesi öngörülüyor. Fakat yine de hepsini ve daha fazlasını ancak lansman günü doğrulayabilmiş olacağız.