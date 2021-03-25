Realme’nin yeni akıllı telefon modelleri arasında yerini alacak olan Realme GT Neo modelinin tasarımı, 31 Mart tarihinde yapılacak olan lansmandan önce sızdırıldı. Ürünün teaser görüntüleri ortaya çıkarken genel donanım özellikleriyle ilgili bazı detaylar da net olarak görüldü. Realme GT Neo modelinde 64MP ana kameranın yanında 3.5mm ses jakının olacağı da neredeyse kesinleşmiş oldu.

Kısa süre önce Realme GT modeli Çin’de piyasaya sürüldü. Firma yaptığı açıklamayla MediaTek Dimensity 1200 işlemci yongasına sahip olacak olan Realme GT Neo modelini de kısa süre içerisinde duyuracağını açıklamıştı. Bunun yanında lansmanın 31 Mart tarihinde Çin’de yapılacağına dair posterler de görüntülenmişti. Tanıtıma kısa süre kalan Weibo üzerinde yayınlanan teaser görüntüleri ile telefonun tasarımı net olarak ortaya çıkmış oldu.

Realme GT Neo Tasarımı ve Görüntüleri Sızdırıldı

Ürüne ait sızdırılan görsellerde arka kısımda üçlü kameranın yer aldığı görülüyor. Kamera lenslerinin üzerinde 64MP etiketinin olduğu dikkat çekerken ürünün bu çözünürlükte ana kamera ile çıkacağı da kendisini gösterdi. Ortaya çıkan görüntülerde Realme GT Neo modelinin rengi de oldukça şatafatlı. Çift tonun cihaz geneline yayıldığı dikkat çekerken kameradan aşağı doğru ilerleyen bir şerit cihaza farklı bir görünüm katmış gibi.

Realme GT Neo modelinin sızdırılan görüntülerinde USB Type-C bağlantı noktasının yanında cihazın alt kısmında 3,5mm kulaklık jakına da sahip olduğunu gördük. Aslında son pazarda yerini alan cihazların çoğu yavaş yavaş bu jaka veda ederken Realme GT Neo serisinde halen daha kullanılması, ürünün yerel satış planına mı dahil edileceği düşüncesini ortaya koyuyor.

Realme GT Neo Genel ve Teknik Özellikleri

Realme GT Neo modelinde MediaTek Dimensity 1200 yonga setinin kullanılacağı firma tarafından da kısa süre önce doğrulanmıştı. Bunun yanında ürünle ilgili diğer tüm donanım bilgileri bugün için bir sızıntı veya iddialardan ibaret. İşte özellikler..

Cihazın 120Hz AMOLED ekranla piyasaya çıkması bekleniyor. Ana kamera olarak 64MP birinci, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörlü olmak üzere üçlü kamera sistemi ile karşımıza çıkması, bugün sızdırılan görsellerle de neredeyse doğrulanmış gibi.

Realme GT Neo modelinde 65W şarj desteğine sahip 4500mAh kapasitesinde bir batarya bulunacağı düşünülüyor.