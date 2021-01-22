Realme’nin yeni C serisi telefonu olan C20 modeli bugün Vietnam’da resmiyet kazandı. Şirketin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Realme C12 modelinin halefi niteliğindeki son cihazı, fiyat-performans bakımından tüketicilerin dikkatlerini üzerinde buluşturdu.

6,5 inç HD+ ekran üzerinde 720×1600 piksel çözünürlük oranı yakalayan telefon, yüzde 89 ekran/vücut oranıyla ideal bir görünüme ulaştı. Daha sağlam bir yapı içinse Corning Gorilla Glass 3 teknolojisinden faydalanıldı. Ön tarafta selfie kamerası için damla çentiği kullanılan cihazın arka kasasında ise kare kurulumun içerisinde yine tekli kameraya yer verildi.

Realme C20 Teknik Özellikleri

Ekran: 6,5 inç

6,5 inç İşlemci: MediaTek Helio G35

MediaTek Helio G35 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh

2 GB RAM kapasitesi ile 32 GB’lık dahili depolama alanını eşleştiren Realme C20 telefonu, daha fazla bellek harcayan kullanıcılar için 256’a kadar genişletilebilir microSD kart girişi hazırladı. Android 10 işletim sistemiyle çalışan cihazın arayüz olarak ise Realme UI’den faydalandığı öğrenildi. 5,000 mAh uzun pil ömrüyle kullanıcılara konforlu bir kullanımın garantisini veren Realme, arka kasada LED flaşın yanında tekli 8 MP’lik bir sensör konumlandırırken; ön tarafaysa 5 megapiksel kalitesinde bir selfie kamerası yerleştirdi.

Realme C20 Fiyatı

Mavi ve Gri renk seçenekleri ile tasarlanan Realme C20’nin satış fiyatı tek bir varyant içeriyor. 2+32 GB’lık sürümüyle cihazın 105 dolar karşılığında satılacağı öğrenildi. Fakat telefonun Vietnam dışındaki pazarlara ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Yine de cihazın ülkemizde ilerleyen zamanlarda raflara geleceği neredeyse muhtemel gibi durmakta.