Çin merkezli teknoloji üreticisi Realme, bilmeyenler için geçtiğimiz sene Realme C11 giriş seviyesi akıllı telefon modelini tanıtmıştı. Gün içerisinde bu modelin 2021 sürümü tanıtıldı.

Uygun bir fiyat etiketi ile temel işlere odaklanan Realme C11 2021 akıllı telefon modeli oldukça standart bir tasarım çizgisi ile geliyor.

Akıllı telefon modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse model 6,52 inç’lik IPS LCD panel ile geliyor. Bu ekranda HD+ çözünürlük sunarken 269 ppi yoğunluğa sahip olması dikkat çekiyor.

Akıllı telefon modeli UniSoC Sc9863 işlemcisinden gücünü alıyor ve temel olarak 2 GB RAM ve 32 GB hafıza seçeneği ile sunuluyor.

Model standart damla çentikli bir yapıda geliyor ve bu çentik içerisinde 5 MP çözünürlükte selfie kamerasını barındırıyor. Arka tarafında kare formda bir kamera modülü ile gelen Realme C11 2021 modeli burada beklenmeyen bir şekilde tekli lens ile geliyor.

Çoklu lens ile daha şık duracağı tahmin edilmiş olmalı ki mühendisleri burada sadece 8 MP çözünürlükte ana kamera kullanmış durumda.

İşletim sistemi olarak Android GO işletim sistemi ile gelen Realme C11 2021 modeli, 5.000 mAh kapasiteli büyük bir pil ile geliyor.

Üzerinde microSD kart yuvası desteği ile gelen akıllı telefon modeli aktarılana göre 256 GB’a kadar artırılabiliyor.

Aliexpress üzerinden satışa sunulan Realme C11 2021 akıllı telefon modeli 110 dolar gibi oldukça uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Realme şimdilik satışa sunulacağı tarihi vermemiş durumda.