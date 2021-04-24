Pazardaki rakiplerine göre henüz yeni bir marka olan Realme orta seviye modelleri arasına yeni Realme 8 5G akıllı telefon modelini eklemiş durumda.

Akıllı telefon modeli işlemci tarafında MediaTek imzalı Dimensity 700 işlemcisinden gücünü alıyor.

Günümüz akıllı telefon modellerinin neredeyse tümünde görmeye alıştığımız ekran altı kamera ile gelen Realme 8 5G, 6,5 inç’lik IPS LCD panelli Full HD+ ekran ve 90 Hz ekran tazeleme hızlı ile geliyor.

Yukarıda da dediğimiz gibi Dimensity 700 işlemcisini kullanan model GPU olarak ARM Mali-G57 kullanıyor.

Akıllı telefon modeli arka tarafında üçlü kamera modülü ile kullanıcıyı karşılıyor. Burada 48 MP ana + 2 MP makro + 2 MP monokrom kamera lensleri kullanılıyor.

Ön tarafında ise 16 MP değerinde ekran altı selfie kamera tercih edilmiş durumda.

Realme 8 5G akıllı telefon modeli 18 W şarj destekleyen 5.000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor.

Model tahmin edilebileceği gibi Android 11 işletim sistemi ile gelirken arayüz olarak Relme UI arayüzü ile kutusundan çıkıyor.

Realme 8 5G Akıllı Telefon Modeli Ülkemizde Satışa Sunulmayabilir

Model 4 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile gelirken hafıza olarak 64 ya da 128 GB olarak geliyor.

Modelin fiyat etiketlerinden bahsetmek gerekirse 4 GB RAM ve 64 GB hafıza seçeneği 200 dolardan gelirken 8 GB RAM ve 128 GB hafızalı seçenek ise 226 dolar olarak kullanıcı ile buluşacak.