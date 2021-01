Yeni yılın ilk büyük sanal etkinliği olan TikTok Ratatouille müzikali için artık sayılı günler kaldı. Çevrimiçi olarak hazırlanan Ratatousical müzikal gösterisi henüz şimdiden 1 milyon dolar değerinde bilet satışı gerçekleştirdi. Satışları halen devam eden gösteri 4 Ocak’ta TikTok’ta sergilenecek. İşte detaylar…

2007 yılında Disney ve Pixar ortaklığında sinema salonlarına gelen başarılı animasyon filmi Ratatouille şimdi müzikal haline geldi! Aşçı bir farenin hikayesini anlatan film Seaview Productions ve TikTok işbirliği ile üretilerek hayranlık uyandırıcı kadrosuyla sahneye çıkmaya başladı. Ünlü Broadway yıldızları Wayne Brady, Andrew Barth Feldman, Ashley Park, Kevin Chamberlin, Andre de Shields ve Tituss Burgess gibi tecrübeli oyuncular toplamda 20 parçadan oluşan repertuvarlarını Broadway’in senfoni orkestrası ile beraber keyifli bir yolculuğa çıktı.

Pandemi şartları sebebiyle üst düzey bir Broadway prodüksiyonu gerçekleşemese de tecrübeli oyuncular, müzisyenler ve dansçılar tarafından hazırlanan performanslar, evlerinden gerçekleştirdikleri provalara rağmen yine de kusursuz olarak yorumlandı. Şimdi bu özel etkinlik herkesin çevrimiçi olarak izleyebilmesi için TikTok‘a gelmeye hazırlanıyor. Kısa video odaklı mobil uygulama ilk defa böylesi büyük bir gösteriye ev sahipliği yapacak.

You did it! You raised over $1 million to benefit @TheActorsFund! But we aren’t done yet. Tickets are still on sale all weekend long on @TodayTix.https://t.co/3YxozrE7Hd pic.twitter.com/QqUu6uzM0D

— Ratatouille Musical (@ratatousical) January 2, 2021