Apple ve Google‘dan önceden yüklenmiş uygulamaların kendi platformlarında kullanıma hakim olduğunu gösteren Facebook tarafından yaptırılan bir çalışma hakkında bazı tartışmalar var, bu nedenle bu hikayeler ve daha fazlası hakkında ayrıntılar için okumaya devam edin!

Tüm iPhone 14 Modelleri 120 Hz ProMotion Ekranlara Sahip Olabilir

Söylentiler, bu yıl yalnızca iki iPhone 13 Pro modelinin 120Hz “ProMotion” ekrana sahip olacağını öne sürerken, bu haftaki bir rapor, daha yüksek yenileme hızının gelecek yıl tüm iPhone 14 modellerine geleceğini ve cihazlarda daha akıcı içerik ve kaydırmaya izin verdiğini iddia etti.

Facebook tarafından uygulanan ve Apple ve Google‘dan önceden yüklenmiş uygulamaların kendi platformlarında kullanıma hakim olduğunu gösteren bir çalışma hakkında bazı tartışmalar mevcut.

Mart ayında, saygın Apple analisti Ming-Chi Kuo, en azından bazı iPhone 14 modellerinin, Samsung‘un bazı Galaxy akıllı telefonlarına benzer şekilde, delikli bir ekran lehine çentiği terk edeceğini iddia etti.

iPhone 13, Muhtemelen Ters Kablosuz Şarj için Daha Büyük Kablosuz Şarj Bobini İçerdiği belirtti.

Muhabir ve sızıntı yapan Max Weinbach’a göre iPhone 13 modelleri, daha iyi ısı yönetimi, artan watt ve muhtemelen uzun zamandır beklenen ters kablosuz şarj özelliği için arka camın altında daha büyük bir kablosuz şarj bobini ile donatılacak.

iphone 13 kablosuz şarj bobini

Birkaç yıldır iPhone‘lar için ters kablosuz şarj söylentileri dolaşıyor, ancak bu özellik henüz gerçekleşmedi. Bu yılın başlarında, Apple‘dan bir FCC dosyası, iPhone 12 modellerinin etkin olmayan bir ters şarj özelliğine sahip olabileceğini ortaya çıkardı.

Yeniden Tasarlanan 14 İnç ve 16 İnç MacBook Pro, Üçüncü Çeyrekte Seri Üretim İçin Yolda



Apple analisti Ming-Chi Kuo‘ya göre Apple, bu yılın üçüncü çeyreğinde mini LED ekranlı yeniden tasarlanan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’nun seri üretimine başlama yolunda ilerliyor.

Üretimin şimdi ve Eylül sonu arasında başlamasıyla, söylentiler, yeni makinelerin bu zaman diliminin sonunda, belki de Ekim ayında, geleneksel Eylül lansman penceresindeki iPhone 13 lansmanından biraz ayrılma sağlamak için bir tanıtım görebileceğimizi gösteriyor.

Apple Ürünlerde Yeni Nesil 3nm Çip Teknolojisini 2022 iPad Pro’da Tanıtacak

Apple‘ın gelecek yıl TSMC‘nin yeni nesil 3nm sürecini temel alan bir işlemciye sahip yeni bir iPad piyasaya süreceği ve bunun sonucunda daha hızlı performans ve daha iyi güç verimliliği sağlayacağı bildiriliyor.

Rapor doğruysa, bu, Apple‘ın yeni çip teknolojisini bir iPhone‘dan önce bir “iPad”de piyasaya sürdüğü son yıllarda ikinci kez olacak. Eylül 2020’de dördüncü nesil iPad Air, iPhone 12 serisinin aynı çiple piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir ay önce A14 Bionic çip ile duyuruldu.

2022 iPad Pro serisinin, mevcut 12,9 inç modelden mini LED ekran teknolojisinin 11 inç modeli de içerecek şekilde genişletildiği söyleniyor.

Devasa Yeni iPad Pro Sonunda Dizüstü Bilgisayarı Değiştirebilir

Bloomberg‘den Mark Gurman’a göre Apple, birkaç yıl içinde piyasaya sürülebilecek daha büyük ekran boyutlarına sahip gelecekteki iPad modellerini araştıran mühendislere ve tasarımcılara sahip. Mevcut iPad Pro, 11 inç ve 12,9 inç boyutlarında mevcuttur.

Daha büyük ekran boyutları, iPad Pro ile 16 inç’e kadar ekrana sahip olan MacBook Pro arasındaki çizgileri daha da bulanıklaştırmaya yardımcı olur. Ancak, bazı müşteriler iPadOS yazılım platformu hakkında yetersiz hissetmeye devam ediyor.