Travis Scott, yılın başlarında ünlü nişancı oyunu Fortnite evrenine konuk olmuş ve bir sanal konser gerçekleştirmişti. Bu konserden rekor bir ücret aldığı öğrenilen Scott’un Epic Games firmasından yaklaşık olarak 20 milyon dolar gibi bir para kazandığı açıklandı.

Epic Games ve People Can Fly firmaları işbirliğiyle geliştirilen Fortnite 2017 yılında piyasaya çıkmış ve Darren Sugg’ın eşsiz tasarımıyla büyük ses getirmişti. Save the World, Fortnite Battle Royale ve Kreatif isimli üç farklı oyun modu sunan nişancı oyunu; benzerlerinin aksine kullanıcılarına sosyal bir ortam vadetmesiyle ününe ün katmıştı. Zira popüler Rap yıldızı Travis Scott’ın Fortnite’daki konseri de bunlardan yalnızca bir tanesiydi. Ancak bunun dışında çeşitli film gösterimleri ve başka bir dizi sanal etkinlik de oyuncuların karşısına çıkmış; bu çok yönlülük ise Fortnite’ı kullanıcıların gözünde adeta bir nevi sosyal medya platformu haline getirmişti.

Travis Scott, Fortnite’dan Rekor Ücret Kazandı!

24 Nisan 2020 tarihinde Fortnite oyununa konuk olan Rapçi Travis Scott, verdiği oyun içi konser ile büyük ses getirmişti. Oyunseverler için unutulmayacak bir an yaşatan sanatçı hem hayranlarını Fortnite’a yönlendirmiş hem de Fortnite’dan birçok hayran edinmişti. Toplamda 12,3 milyon kişi tarafından izlenen canlı performans, ünlü finans dergisi Forbes tarafından açıklanan verilere göre sanatçıya 20 milyon dolar kazandırdı.

Konser ücreti dışında aynı zamanda oyun içi ürün satışlarından da gelir elde eden Travis Scott, Fortnite oyuncuları tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Umuyoruz ilerleyen zamanlarda Fortnite’ın bu tür sanal etkinlikleri sıklaşır ve başka sanatçılarla da karşılaşma şansına sahip oluruz!