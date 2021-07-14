Öncelikle oyuncunun kulaklığından beklentilerini belirlemek önemlidir. RGB aydınlatmanın kullanılması gerektiği, 7.1 ses desteğinin sağlanması gerektiği ve malzemelerin önemi gibi bazı konuları netleştirmeniz gerekiyor. Elbette hepsi önemli öğeler ama buna göre fiyat değişecek.

Kontrol edeceğimiz Rampage Hostage başlığının fiyatı yaklaşık 280 TL. Özellikleri arasında 7.1 sanal ses desteği ve RGB aydınlatma bulunur. Kulaklığın malzemesi plastiktir. Yan taraftaki plastik malzeme biraz aşınmış olsa da, Rampage şık kulaklıklar yapmak için elinden geleni yapıyor.

Rampage Hostage 7.1 nasıl tasarlanmıştır?

50 mm sürücünün dış yüzeyi metal bir ızgara ile kaplanırken, gökkuşağı desenli RGB ışıklar iç yüzeyin tüm yüzeyini kaplayarak görünümü hoş hale getiriyor. Kulak köprüsünün iç yüzeyi yumuşak bir yastıkla kaplıdır ve üst tarafı ona eşlik etmeye hazırdır. Yan taraftaki kırmızı dikiş de kulaklığa hoş bir his veriyor.

Sürücünün içinde, kendinizi rahat hissetmenizi sağlayacak deri benzeri malzemeden yapılmış yumuşak bir kulaklık pedi vardır ve bu kulak pedlerindeki delikler kulaklarınızın nefes almasını sağlayabilir. Bu sayede uzun süreli kullanımda terleme önlenebilir.

Kullanım sırasında konfor beklentilerini karşıladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kulaklıklı mikrofon seti iyi bir şekilde kavranabilir ve pasif izolasyon sağlar. Aşamalı metal sürgülü rayı unutmayın, böylece başınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Başınıza takmak veya çıkarmak konusunda endişelenmenize gerek yok, kulaklık çok uzayabilir.

Rampage Hostage 7.1’in işlevi nedir?

Az önce söylediğimiz gibi, Rampage Hostage 7.1 sanal ses desteği sağlıyor. Bu kategoride kullandığımız 7.1 sanal ses kulaklıkları arasında iyi bir iş çıkardığı söylenebilir. Oyunun ritmi ve patlaması atmosfere odaklanmanıza izin veriyor ve ayrıca kulaklığın müzik performansından da çok memnunuz. Özellikle doymuş bası seviyorsanız, beğeneceksiniz. Bu kategorideki bazı kulaklıkların titreşim motoru kullandığını da gördük ancak bu özellik bu modelde yer almıyor. Elbette beklentileriniz bunun önemini belirleyecektir.

Kulaklığın 2,1 metrelik örgü kablosundaki kontrollerden ses seviyesini ayarlayabilir ve mikrofonu açıp kapatabilirsiniz. RGB aydınlatmasını kontrol etmenizi sağlayan bir düğme de vardır. Bu düğmeye basarak aydınlatmayı kapatabilir, aydınlatmayı düzeltebilir veya gökkuşağı şeklinde dönmesini sağlayabilirsiniz. Ancak aydınlatma değiştirilemez, RGB LED yalnızca gökkuşağında parlar.

Kulaklıktaki mikrofonun dengesiz olması önemlidir. Kullanmadığınız zaman mikrofonu çıkarabilirsiniz. Yeterince esnek bir yapıda tasarlandığını da söyleyelim. Böylece kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mikrofon üzerindeki filtre, konuşurken ses patlamalarını emer ve bu da daha net sesli iletişimin yolunu açar.