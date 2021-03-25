Mobil işlemci sektörünün popüler markası Qualcomm, 2021 yılıyla beraber tepe ve orta model akıllı telefon modellerinin gücüne güç katacak olan Snapdragon 780G 5G yonga setini resmi olarak duyurdu. Bu işlemci aynı zamanda 7xx serisindeki en yeni 5G yonga seti olarak piyasadaki yerini alıyor. Snapdragon 780G 5G mobil işlemci setinin bu yılın ikinci çeyreğinde piyasalardaki yerini alması bekleniyor.

Snapdragon 780G 5G için ayrıntılı incelemeye geçtiğimizde ürünün sekiz çekirdekli bir işlemci olarak geliştirildiğini görüyoruz. 2.4GHz hızına sahip iki Cortex-A78 çekirdeğinin yanında 1.8GHz saat hızına sahip altı adet Cortex-A55 çekirdeği bulunan yonga seti aynı zamanda Adreno 642 grafik yonga seti ile bütünleştirilmiş. Qualcomm Snapdragon 780G 5G yonga seti Spectra 570 ISP ve altıncı nesil yapay zekaya sahip donanımı sayesinde zoom, geniş ve ultra geniş açılı dahil olmak üzere üç kameradan aynı anda çekime olanak sağlıyor.

Qualcomm Snapdragon 780G 5G yonga setinin Hexagon 770 işlemcili altıncı nesil yapay zeka motorunun bir önceki seriye göre en az iki kat daha iyileştirme sunduğu açıklandı.

Snapdragon 780G 5G Genel ve Teknik Özellikleri

5nm fabrikasyon üretim mimarisiyle geliştirilen Qualcomm Snapdragon 780G işlemci setinin tüm donanımları ile masaüstü performansı düzeyinde işlem görebildiği iddia edilen Qualcomm’a ait Snapdragon Elite Gaming ve ikinci nesil Qualcomm Sensing Hub ile donatıldığı görülüyor. 6GHz altındaki frekanslarda 3.3Gbps en yüksek indirme hızlarının yanında ultra akıcı oyun deneyimini kullanıcısına tam anlamıyla yaşatması beklenen yonga setinin Wi-Fi 6, Bluetooth ses ve Snapdragon Sound teknolojisini birlikte sunan Snapdragon X53 5G modem yapısına sahip olduğu bildirildi.

Snapdragon 780G 5G yonga setinde ayrıca hesaplamalı HDR özelliği sayesinde HDR10+ video içerikleri ve 4K HDR kaydına olanak verdiği, renk ile kontrast üzerinde ise mükemmele yakın iyileştirme sunduğu açıklandı.

Qualcomm’un Snapdragon 780G 5G işlemci yonga setlerine sahip mobil cihazların 2021 yılının ikinci çeyreğiyle birlikte yavaş yavaş piyasalardaki yerini alacağı, hatta birçok yeni amiral gemi modelinde bu yonga setinin ismini sıklıkla duyacağımızı söylemek yanlış olmayacaktır.