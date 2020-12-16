2018 yılında piyasaya çıkan kullanışlı işlemci Snapdragon 675’in halefi niteliğindeki yeni Snapdragon 678 yonga seti duyuruldu. Orta seviyeli akıllı telefon modelleri için hizmet veren SoC, bugün Qualcomm tarafından resmen tanıtıldı. Pil tasarrufu konusunda iddialı olduğu her halinden anlaşılan cihaz, daha iyi bir mobil fotoğrafçılık için öne çıkıyor.

Qualcomm’un yaptığı resmi basın açıklamasına göre Snapdragon 675 yonga setine göre 1 dakikalık performans artışı gösterdiği öne sürülen Snapdragon 678, 2.2GHz hıza sahip Kryo 460 CPU ile çalışmaktadır. Adreno 612 GPU ile güçlendirilen donanım parçası; Spectra 250L ISP, Snapdragon X12 LTE Modem ve Hexagon 685 DSP sayesinde gücünü üst noktalara çıkarıyor.

Qualcomm Snapdragon 678 Özellikleri

Qualcomm’un yeni yonga seti 2520×1080 piksel çözünürlük desteği sağlarken, 10 bit renk derinliğine kadar FHD+ görüntülemeyi sağlamaktadır. 192 megapiksel kamera kalitesine izin veren işlemci, aynı zamanda Qualcomm’un 3. nesil yapay zeka özelliklerinden faydalanarak portre modu, düşük ışık, otomatik lazer odaklama gibi seçenekleri kullanıcılara sunmaktadır.

30 fps hızda 4K video çekimi sağlamaya izin veren Qualcomm Snapdragon 678, 5x optik yakınlaştırma ve ağır çekim gibi kamera özellikleri ile mobil fotoğrafçılar için üretilecek incelikli telefonların önünü açıyor. Ayrıca yüksek kapasiteli video kodlaması HEVC dosyalarını da destekleyen model; mobil oyun deneyimi için ise Unity, NeoX, Unreal Engine 4 ve Messiah gibi oyun motorları ile optimize bir şekilde çalışıyor.