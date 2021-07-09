Hemen hemen her büyük Android akıllı telefona güç veren Snapdragon işlemcilerinin ve modemlerinin arkasındaki şirket olan Qualcomm, kendi telefonunu yapıyor. Daha doğrusu şirket, çip şirketinin teknolojisini sergilemek için tasarlanmış 1.500 dolarlık bir telefon olan resmi olarak “Snapdragon Insiders için Akıllı Telefon” olarak adlandırılan özel bir cihazda Asus ile ortaklık kuruyor. Ve adından da anlaşılacağı gibi Qualcomm, telefonu doğrudan Qualcomm‘un bu yılın başlarında başlattığı Snapdragon Insider hayran topluluğunun üyelerine satacak.

Qualcomm teknolojisinden gerçekten yararlanmak söz konusu olduğunda, diğer tüm Android amiral gemilerinden farklı bir şey yapmıyor gibi görünüyor. Bu özellikle 1.500 dolarlık fiyat etiketi göz önüne alındığında hayal kırıklığı yaratıyor.

Buradaki teknik özellik, 2021’de bir amiral gemisi Android telefondan bekleyeceğiniz özellikleri takip ediyor: Snapdragon Insiders için Akıllı Telefon Android 11 çalıştırıyor, 512 GB depolama alanına, 16 GB RAM’e, Gorilla Glass Victus ile 6.78 inç, 144 Hz Samsung OLED panele sahip ve bir arka parmak izi tarayıcısı (elbette Qualcomm’un 3D Sonic Sensor Gen 2 teknolojisini kullanarak.) Bunlardan herhangi biri size tanıdık geliyorsa, bunun nedeni yeni Qualcomm markalı cihazın Asus’un ROG Phone 5 Ultimate ile pek çok ortak noktasının paylaşıyor gibi görünmesi olabilir.

İşlemci, doğal olarak, şirketin daha güçlü bir 888 Plus modelini duyurduğu göz önüne alındığında merak uyandıran bir seçim gibi görünen Qualcomm’un Snapdragon 888’idir. Muazzam fiyat etiketi ve nihai Qualcomm telefonu olma vaadi göz önüne alındığında, Snapdragon Insiders için Smartphone için garip bir kayıp.

Pil 4.000 mAh güç sunuyor ve bir akıllı telefonda gördüğümüz en büyük güç değil, ancak Qualcomm’un Quick Charge 5 standardını destekliyor, ancak tam potansiyelinde olmasa da şarj için 100W değil 65W’a çıkıyor.

Telefonun arka tarafında, diğer Asus telefonlarından tanıdık parçalar içeren üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera bir Sony IMX686 64 megapiksel görüntü sensörüne sahip – geçen yılki Zenfone 7 Pro’da bulunanla aynı – ultra geniş sensör daha eski bir 12 megapiksel Sony IMX363 sensörü kullanıyor (önceki Asus telefonlarında ve birden fazla Google Pixel’de de kullanılıyor) telefonlar.) Son olarak, kamera kurulumunu tamamlamak için 3x optik zoomlu 8 megapiksel telefoto lens ve 24 megapiksel ön kamera var.

Qualcomm, üçlü kamera dizisinin “profesyonel kalitede kamera” deneyimi sunacağına söz veriyor, ancak Spectra 580’in üçlü ISP’sini de sınırlarına zorlamaz. Telefon, saniyede 30 kare hızında 8K ve 30 veya 60FPS’de 4K çekebilirken, aynı anda üç adet 4K HDR video akışı çekmeyi veya bir kerede üç adet 28 megapiksel fotoğraf çekmeyi başaramaz. Qualcomm’un yaptığı en büyük iddialardan ikisi. Geçen Aralık ayında Snapdragon 888’i tanıttı.

Snapdragon Insiders için Akıllı Telefon, Qualcomm’un 24-bit 96kHz’e kadar hi-fi müzik çalmayı vaat eden yeni Snapdragon Sound sınıflandırmasını sunan ilk telefonlardan biri olacak. Qualcomm ayrıca, bundan yararlanmaya yardımcı olmak için kutuya bazı Master & Dynamic kulaklıkları da dahil ediyor; üzerlerinde Snapdragon logolu bir çift MW08 kulakiçi gibi görünen şey. (Bu kulaklıklar genellikle 299 dolara satılıyor, bu da buradaki 1.499 dolarlık fiyat etiketinin acısını hafifletmeye yardımcı olabilir.)

Snapdragon markalı telefonun öne çıkabileceği bir diğer alan ise 5G desteği ile geliyor. Qualcomm, telefonun “tüm önemli 5G alt-6 ve mmWavebands ve kombinasyonları için tek bir cihazda en kapsamlı desteği” sunacağını söyledi. Ayrıca Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 desteği de var.

Qualcomm, telefona ve kulaklıklara ek olarak 65W Hızlı Şarj 5.0 şarjı, USB-C – USB-C ve USB-C – USB-A kabloları ve telefon için lastik bir tampon da içeriyor. Ancak tüm bunlara rağmen, Snapdragon Insiders için Smartphone zor bir satış gibi görünüyor – OnePlus 9 Pro veya Galaxy S21 Ultra gibi aynı (veya daha iyi) özellikleri çok daha az parayla sunan birçok üst düzey Android telefon var.