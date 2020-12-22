PUBG Mobile, sevilen bir oyun ve en son açıklamalara göre 2020 yılının en çok kazanan oyunu olmayı başardı. Oyun çok kazandı ama eleştirilerden kaçamadı. Çünkü oyuncular oyunda bazı noktalardan çok memnun değil. En çok şikayet edilen kısım da oyunda sürekli olarak hile yapılıyor olması. Bu konuda çok fazla şikayet gelince ve oyuncu sayısında da bir düşüş yaşanmaya başlayınca, Tencent konuya müdahale etmeye karar verdi.

Ban-Pan adında bir çalışma başlatıldı ve bu çalışma kapsamında milyonlarca oyuncunun hile yaptığı tespit edildi. Çalışma hakkında sonuçlar ise resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

PUBG Mobile Oyununda 2 Milyonu Geçen Kişi Banlandı

Elde edilen bilgilere göre, sıkı bir çalışma yapan Tencent 11 Aralık ile 17 Aralık arasında 2 milyon 127 bin oyuncunun banlandığını söyledi.

Hile kullandığı tespit edilen oyuncuların %31’lik kısmının karakter model değiştirme işlemi yaptığı, %18’lik kısmının X-ray görüntüsünü kullandığı tespit edildiği söylendi. En çok banlanan hesaplar da bu hesaplar oldu.

Banlanan hesapları kalıcı olarak banladığını da söyleyen firma, bu hesapların yeniden açılmasının mümkün olmayacağını da eklemiş oldu. Ayrıca hemen belirtelim ki oyunda denetimler sıkılaştırılacak ve bu şekilde devam edilecek. Yani benzeri banlanma haberlerini yapmaya devam edebiliriz.