Mobil uygulama analiz şirketi Sensor Tower, 2020 yılının en çok para kazanan oyunları listesini kamuoyuna açıkladı! Listenin ilk sırasında gençlerin ilgiyle oynadığı popüler battle-royal oyunu PUBG Mobile yer alırken; aynı zamanda PUBG’nin bu yıl içerisinde 2.6 milyar dolarlık hasılat elde ettiği gözlendi.

PlayerUnknown’s Battlegrounds mobil sürümü ile etkileyici bir satış grafiği elde ederken; normalde ücretsiz olarak indirmeye açılan yapımın yalnızca oyun içi satın alımlar sayesinde listede birincilik elde etmesi de ayrıca takdirle karşılandı. Satışlarının üstün bir çoğunluğunu Çin pazarından elde eden PUBG Mobile, ortaya çıkan araştırma raporlarına göre 2019 yılına oranla %64,3’lük bir artış kaydetti.

İşte 2020 Yılının En Çok Gelir Kazanan Oyunları

PUBG Mobile’ın hemen ardından 2,5 milyar dolar kazanç oranı ile ikincilik elde eden Honor of Kings, iOS ve Android desteği ile multiplayer çevrimiçi savaş oyunları arasında öne çıkan yapımlardan oldu. PUBG ile aralarında küçük bir gelir farkı bulunan oyun, bir numaraya gelemese de kullanıcıları tarafından desteğini hiç kaybetmedi.

Listede üçüncü sırada efsane video oyun uyarlaması Pokemon GO bulunurken, dört numarada ise Coin Master, 1.1 milyar dolar kazanç ile sırasını Roblox ile paylaşıyor. Altıncı koltuktaysa 958 milyon dolar gelirle Monster Strike oturuyor. 1 Ocak 2020’den 14 Aralık 2020 tarihine kadar baz alınan raporda Sensor Tower firması hem App Store hem de Google Play Store’daki oyunları kapsıyor.