Merakla beklenen PUBG Mobile 1.4 beta yayınlandı. Godzilla vs Kong işbirliği içeriği, betanın en son yinelemesinin öne çıkan özelliklerinden biridir.

Oyuncular, oyunun beta sürümünün neden olduğu tüm yeni özellikleri test etmek için APK dosyasını kullanarak indirebilirler. Bu makale oyunculara PUBG Mobile 1.4 global sürüm beta güncellemesini indirip yüklemeleri için adım adım bir kılavuz sağlar.

PUBG Mobile 1.4 Beta İndirme Adımları

PUBG Mobile 1.4 beta’yı indirmek ve yüklemek için oyuncular aşağıda verilen adımları takip edebilir:

Adım 1: Kullanıcılar, aşağıda verilen bağlantıdan APK dosyasını indirmelidir.

APK dosyasının boyutu yaklaşık 606 MB iken, kaynak paketinin boyutu kullanıcıların seçimine bağlıdır. Bu nedenle, dosyayı indirmeden önce cihazda yeterli depolama alanı olduğundan emin olmalıdırlar.

Adım 2: İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, oyuncular daha önce yapılmadıysa “Bilinmeyen kaynaktan yükle” seçeneğini etkinleştirmelidir.

Adım 3: Ardından, kullanıcılar APK dosyasını bulmalı ve yüklemelidir.

Adım 4: Tamamlandıktan sonra, oyuncular PUBG Mobile beta sürümünü açmalı ve tercih edilen kaynak paketini seçmelidir: Düşük özellikli Kaynak Paketi veya HD Kaynak Paketi.

Adım 5: Kullanıcılar misafir seçeneğine dokunmalıdır; davet kodunu girmelerini isteyen bir iletişim kutusu görünecektir.

Not: Oyuncular, oyunun genel sürümünden bağlayıcı kodu oluşturmalıdır ve bunun için belirli uygunluk kriterleri vardır. Ayrıca, beta sürümünde yapılan herhangi bir ihlalden dolayı cezalandırılacağı için kullanıcılar bu kodu asla başkalarıyla paylaşmamalıdır.

Adım 6: Alana kodu girin ve sarı düğmeye tıklayın. Artık kullanıcılar, oyunun küresel sürümüne dahil edilmeden önce tüm yeni özellikleri test etmekten keyif alabilir.

Oyuncular bir ayrıştırma hatasıyla karşılaşırsa, dosyaları yeniden indirebilir ve daha önce bahsedilen adımları uygulayabilirler.