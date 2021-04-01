PUBG’nin ücretsiz sürümü olan PUBG Lite 29 Nisan’da kapanıyor. İki yıl önce, PUBG Corp, PlayerUnknown’s Battlegrounds’un daha az güçlü donanımlarıyla çalışan, ücretsiz bir sürümünü test etmeye başlamıştı. Ancak şimdi, PUBG Lite ‘ın yayıncısı bu ücretsiz sürümü Nisan ayı içerisinde kapacağını açıkladı.

Oyunun geliştirmesini denetleyen yayıncı Krafton, oyunun web sitesinde kapanışı duyuran bir açıklama yayınladı. Bugünden itibaren PUBG Lite artık indirilemeyecek ve sunucular 29 Nisan’da artık çevrimdışı olacak.

PUBG Lite için Nisan Ayı Veda Ayı

29 Nisan’da resmen kapatılacak olan PUBG Lite için yapılan resmi açıklama ise şu şekilde;

“Bizimle birlikte olan, şaşırtıcı sayıda P: LITE hayranından gelen tutku ve destek için derinden minnettarız. COVID-19 salgınının zorlu zamanlarında, PUBG LITE’ın hayranlarımıza eğlenceli bir yol sağladığını umuyoruz. Ne yazık ki, çok tartıştıktan sonra zor bir karar verdik ve yolculuğumuzun sona ermesinin vakti geldi. PUBG LITE hizmetinin 29 Nisan 2021’de sona ermesinin planlandığını üzülerek bildiririz. Güvenle kalın.”

Resmi olarak sona erecek PUBG Lite, son dönemlerde biraz geride kaldı. Pandemi sebebiyle kullanıcılar PUBG markalı diğer oyunlara yönelerek onların popüler olmasını sağladı. Popüler olan bu oyunların başında ise PUBG Mobil gelmekte. Toplam olarak 1 milyar indirme sayısını geride bırakan oyun, PUBG Lite‘ın da kapanmasında en büyük etkenlerden biri oldu. Durum böyleyken maalesef PUBG Lite’ya veda etmekten başka çare bırakmıyor.