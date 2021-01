PlayStation 2 tasarımlı retro esintili PS5 cihazları satışa çıktı. SUP3R5 firması tarafından geliştirilen özel tasarım konsollar sadece 304 birim olmak suretiyle üretildi.

SUP3R5 adlı tasarım firması şimdi özel PlayStation 5 konsolları piyasaya sürdü. Konsolun tasarımı 2000 yılında piyasaya çıkan PS2’den esinleniyor. Retro görüntüsüyle dikkat çeken siyah konsollar, ABD menşeili firmadan çıksa da uluslararası olarak gönderime sunulabiliyor.

Prep for tomorrow III: For orders that get cancelled, we will return the cancelled items back to inventory. We will have a waitlist you can join to be notified when that happens. We expect to have that ready by the end of the weekend.

