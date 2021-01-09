PlayStation 2 tasarımlı retro esintili PS5 cihazları satışa çıktı. SUP3R5 firması tarafından geliştirilen özel tasarım konsollar sadece 304 birim olmak suretiyle üretildi.

SUP3R5 adlı tasarım firması şimdi özel PlayStation 5 konsolları piyasaya sürdü. Konsolun tasarımı 2000 yılında piyasaya çıkan PS2’den esinleniyor. Retro görüntüsüyle dikkat çeken siyah konsollar, ABD menşeili firmadan çıksa da uluslararası olarak gönderime sunulabiliyor.

Prep for tomorrow III: For orders that get cancelled, we will return the cancelled items back to inventory. We will have a waitlist you can join to be notified when that happens. We expect to have that ready by the end of the weekend. — SUP3R5 (@SUP3R5OFFICIAL) January 8, 2021

4 Mart 2000 yılında satışa çıkan PlayStation 2 konsolu tasarımından etkilenerek oluşturulan SUP3R5’in PS5 cihazları yalnızca 304 adet üretiliyor. Ancak cihaz henüz satışa çıkmadan internet sitesinde 54.000 insanın ürünü bekleme listesine aldığı görülmüştü. Dolayısıyla şu anda oldukça kısıtlı bir sayıda konsol kaldığını ve her an tükenebileceğini hatırlatmak gerek. Siz de bu özel tasarımlı PS5’i satın almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda yarar var!

PlayStation 2 Tasarımı PS5’e Uyarlandı!

Retro görüntülü PS5 satış fiyatı itibariyle iki farklı şekilde sınıflandırılıyor. Bunlardan ilki olan diskli sürüm 749 dolardan alıcı karşısına çıkmakta. Cihazın dijital konsol sürümüyse 649 dolara satılmakta. Ayriyeten ürünün PS2 tarzı DualSense makinesi ile geleceği biliniyor. Ek bir kumanda almak isteyenler ise 99 dolar ödeyerek bir denetçiye daha sahip olabilirler. Şu anda siparişleri başlayan ürünler ilk teslimatlarını ilkbahar sonlarına göndermeye başlayacak.

Yapılan tasarım düzenlemelerinde cihazın yan panellerinin çıkarıldığı bilgisi ekleniyor. Dolayısıyla tüketiciler herhangi bir arıza durumunda Sony’den donanım garantisi almaya devam edebilecekler. Ancak aynı durum ne yazık ki DualSense’de geçerli olmayacak.