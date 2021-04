Sony PS Plus abonelerinin Nisan 2021 döneminde ücretsiz olarak indirebilecekleri oyunların listesini paylaştı. Paylaşılan listeye göre PlayStation Plus abonelerini bu ay da birbirinden güzel oyunlar bekliyor.

Japon teknoloji devi Sony’nin PlayStation kullanıcısı olan PlayStation Plus abonelerinin merakla bekledikleri Nisan 2021 oyunları belli oldu ve oyunlar artık oynanabilir durumda. Sony tarafından yayınlanan listeye göre PlayStation 4 oyuncuları Days Gone ve Zombie Army 4 : Dead War oyunlarını ücretsiz olarak indirebilecek. PlayStation 5 oyuncuları geriye uyumluluk sayesinde PlayStation 4 oyunlarının yanında Oddworld : Soulstorm oyununa da sahip olabilecek.

PS Plus Nisan 2021 Oyunları

Days Gone ( PlayStation 4 ve PlayStation 5 )

Zombie Army 4 : Dead War ( PlayStation 4 ve PlayStation 5 )

Oddworld : Soulstorm ( PlayStation 5 )

PlayStation Plus aboneleri için sunulan Nisan 2021 oyunları an itibariyle indirilebilir durumda. Ayın oyunlarında baktığımızda özellikle PlayStation 4 oyun konsolu için geliştirilen Days Gone oyunu Nisan 2021 döneminin hiç şüphesiz en önemli oyunlarından birisi. Kısa bir süre önce devam oyunu ile gündeme gelen Days Gone oyununun devam oyunu Sony’nin başka planlarının olması sebebiyle iptal edilmişti. Sony’nin sevilen oyunlarından birisi olan Days Gone oyunu son olarak PC platformuna da gelmişti.

PlayStation 5 sahibi olan PlayStation Plus abonelerinin bu ay indirebilecekleri bir diğer önemli oyun ise Oddworld olarak karşımıza çıkıyor. Eski tür oyunları yeni nesil oyun konsollarında oynamak isteyen oyuncuların kaçırmamaları gereken oyunların başında gelen Oddworld Soulstorm oyununa bu anlamda şans vermenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.