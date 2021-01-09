Alt Shift şirketi tarafından geliştirilen ve Humble Bundle imzasıyla yayınlanan taktiksel Roguelike türü oyunu Crying Suns 2019 yılında piyasaya çıkmıştı. İlk defa Windows ve macOS için çıkan oyun geçtiğimiz aylarda ise nihayet iOS ile Android kullanıcıları için yayınlanmıştı. Oyuncular tarafından oldukça pozitif değerlendirmeler toplayan yapım şimdi Epic Games’te ücretsiz oldu.

Yılbaşından haftalar önce her gün bir ücretsiz oyun yayınlayacağının sözünü veren Epic Games Store, bu vaadini başarıyla karşılamış ve yeni yıla kadar bir dizi muhteşem bedava oyunu kullanıcılara sunmuştu. Bunlar arasında son olarak Jurassic World Evolution ile karşılaşmıştık. Şimdiyse piyasa değeri 39 TL olan Crying Suns dağıtılmaya başladı.

14 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak indirebileceğiniz Crying Suns oyunu konusu itibariyle Epic Games’te şu şekilde tanımlanıyor:

“Crying Suns, gizemli bir şekilde çöken bir imparatorluğu araştıran bir uzay filosu komutanı olarak oynayacağın taktiksel bir rogue-lite oyunudur. Hikâye bakımından zengin bu deneyimde, her başarılı deneme ile İmparatorluk ve kendin hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracaksın.”

Crying Suns Sistem Gereksinimleri

Minumum:

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Çift çekirdekli 2.5 GHz İşlemci

Çift çekirdekli 2.5 GHz İşlemci Bellek: 4 GB RAM kapasitesi

4 GB RAM kapasitesi Depolama: 2 GB kullanılabilir boş alan

2 GB kullanılabilir boş alan Ekran kartı: 1 GB VRAM/ AMD HD5750

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Core i3 2.5 GHz

Core i3 2.5 GHz Bellek: 4 GB RAM kapasitesi

4 GB RAM kapasitesi Depolama: 2 GB kullanılabilir boş alan

2 GB kullanılabilir boş alan Ekran kartı: 2 GB VRAM / GTX 750ti

Siz de hemen şu bağlantıya tıklayarak siz de Crying Suns’ı indirmek için Epic’e gidebilirsiniz!