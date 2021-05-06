POCO F3 ve POCO X3 Pro akıllı telefon modelleri ülkemizde dört farklı seçenek ile sunuldu. Akıllı telefon modelleri fiyatları ve özellikleri ile oldukça iddialı.

Akıllı telefon modelleri ülkemizde resmi garanti ile satılıyor ve fiyat etiketleri şu şekilde;

“Tam olarak ihtiyacınız olan şey” açıklaması ile gelen POCO X3 Pro:

6 GB RAM + 128 GB hafıza: 3.799 TL

8 GB RAM + 256 GB hafıza: 4.099 TL

“Gerçek canavar” açıklaması ile gelen POCO F3:

6 GB RAM + 128 GB hafıza: 5.299 TL

8 GB RAM + 256 GB hafıza: 5.499 TL

Fiyatları ile dikkat çeken modeller artık büyük bir internet alışveriş sitesi üzerinde elde edilebiliyor.

İki model arasından POCO F3 modelleri ülkemizdeki fiyatı belirlenmiş fakat raflara sunulmamıştı.

Hatırlatmak adına iki akıllı telefon modelinin de bazı detayları şu şekilde;

POCO X3 Pro Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Snapdragon 860 işlemcili model, 6,67 inç 120 Hz IPS LCD ekran ile geliyor. 33 W hızlı şarj destekleyen 5.160 mAh batarya ile gelen model ön tarafında 20 MP kamera ile geliyor.

Arkada ise 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP ve 2 MP kameralarında oluşuyor.

Model yurt dışında 250 ila 299 euro arasında fiyat etiketi ile geliyor.

POCO F3 Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Snapdragon 870 işlemcili 6,67 inç 120 Hz AMOLED ekranlı model, 33W hızlı şarj destekleyen 4520 mAh batarya ile geliyor.

Ön tarafında 20 MP selfie kamerası arkada ise 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP makro kameralarından oluşuyor.

Model yurt dışında 349 ila 399 euro arasında fiyat etiketi ile geliyor.