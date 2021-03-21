POCO iki yeni akıllı telefon modeli bugünlerde duyuracak. Meraklılar Poco X3 Pro modeline ilgilerini yoğunlaştırmışken fiyat performans ürünü olarak aynı etkinlikte Poco F3 modelinin de tanıtılacağı bildirildi.

Poco F3 modelini genel olarak ele aldığımızda son kullanıcının hemen tüm isteklerine yanıt verebileceğini öngörüyoruz. Devasa ekranının yanında yüksek çözünürlüklü kamerası, üst düzey donanım özellikleriyle özellikle gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde iyi bir satış hacmini yakalayabileceğini düşünüyoruz.

Poco F3 Modelinin Özellikleri

POCO F3 modelinin ayrıntılarına ekran özellikleriyle başlamak istiyoruz. 6.67 inç boyutunda %85.9 ekran kasa oranı bulunan 120 Hz yenileme frekansına sahip Süper AMOLED yapısıyla oldukça parlak bir yapıda kullanıcılara sunulacak. Corning Gorilla Glass 5 sertifikasının yanında 2400×1080 piksel gibi yüksek çözünürlük bulunduracak olan Poco F3 ekranı, özellikle oyun ve video performansını kesintisiz sunmayı düşünüyor.

Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7nm teknolojisi ile geliştirilmiş) işlemci setinde 8 adet çekirdek bulunacak. Cihaz ekranı için Adreno 650 grafik yonga setini kullanacak.

Poco F3 modelinde 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı olan iki versiyon olacak. 128 GB depolama alanına sahip olan modelde aynı zamanda 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM donanımı yer alırken 256GB olan depolama alanına sahip versiyonda ise 8GB RAM ve 12GB RAM olarak iki seçenek kullanıcılara sunulacak.

48MP çözünürlüklü ana kamerası üçlü olarak geniş açı, derinlik ve ultra geniş kameralarla desteklenecek. 30fps 4K video kayıt seçeneklerini destekleyecek olan bu kamera, iyi bir video performansını da barındıracak. POCO F3 modelinin ön selfie kamerası ise 20MP çözünürlükte olacak ve maksimum 1080P video kaydı kalitesini bulunduracak.

POCO F3 modelinde parmak izi sensörü cihazın yan kısmına entegre edilecek. Aynı zamanda ivme ölçer ve pusula gibi özellikler de cihazda yer alacak.

Siyah, beyaz ve aurora olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan modelin MIUI 12 ve Android 11 işletim sistemi ile vitrinlerdeki yerini alması bekleniyor.