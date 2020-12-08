PlayStation Blog yıllardır düzenli olarak gerçekleştirdiği üzere bu sene de yılın en iyi oyunlarını bir araya getiren anket sistemini başlattı. Game of the Year 2020 etiketiyle hayata geçen ödüller; başta PlayStation 4 Yılın Oyunu, Yılın PlayStation 5 Oyunu ve DualSense Kumandasını En İyi Kullanan Oyun olmak üzere çok sayıda kategori ile oyunseverleri ağırlamaya başladı.

Toplamda 17 kategori ile anketi başlatan Sony Interactive Entertainment şirketi, ufak bir notla Cyberpunk 2077 oyununun çıkış tarihi itibariyle Yılın Oyunu anketine katılamadığını, ancak gelecek yıl yarışabileceğini belirtti. Anketlerin 13 Aralık Pazar gününe kadar devam edeceği vurgulanırken, aynı zamanda sevdiğiniz oyunun aday gösterilmemesi halinde, altta çıkacak boş kutucuğa kendi favori oyununuzu yazmanız da mümkün kılındı!

PlayStation 5 Yılın Oyunları

Assassin’s Creed Valhalla

Astro’s Playroom

Bugsnax

Call of Duty: Black Ops Cold War

Demon’s Souls

Godfall

Haven

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sackboy: A Big Adventure

Watch Dogs: Legion

PlayStation 4 Yılın Oyunları

Assassin’s Creed Valhalla

Call of Duty: Black Ops Cold War

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Doom Eternal

Dreams

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Ghost of Tsushima

The Last of Us Part II

Nioh 2

Resident Evil 3

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sackboy: A Big Adventure

Star Wars: Squadrons

Watch Dogs: Legion

En İyi Grafik, En İyi Yeni Karakter, En İyi Hikaye, En İyi Oyun Müziği ve En İyi Bağımsız Oyun gibi çok sayıda kategori içeren PlayStation Blog 2020 Game Of The Year yılın oyunları anketi bu hafta sonuna kadar sizleri bekliyor! Şu bağlantıya tıklayarak hemen ankete gidebilir ve fikirlerinizi dile getirebilirsiniz.