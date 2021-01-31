PlayStation Plus her ay olduğu gibi Şubat 2021 takviminde de kullanıcılarına bir dizi ücretsiz oyun sunuyor. Şubat’ta yayınlanacak oyunlar Sony tarafından resmen açıklanırken, üç farklı oyunla karşılaşacağımız anlaşılıyor. Bu oyunlar Destruction AllStars, Control Ultimate Edition ve Concrete Genie olacak. İşte detaylar…

Şubat ayının ücretsiz PlayStation Plus oyunları resmen duyuruldu. Açıkça ifade etmek gerekirse son dönemlerin en iddialı bedava oyun listesini yayınlayan platform, bu ay Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition ve Concrete Genie yapımlarını kullanıcılarına sundu. 2 Şubat Salı günü oyuncuların indirmeye başlayabileceği yapımların ayın sonuna kadar platformda kalacağı öğrenildi.

PlayStation Plus Şubat 2021 Ücretsiz Oyunları

Destruction AllStars

Lucid Games tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment imzasıyla piyasaya çıkan araba parçalama oyunu çoklu oyuncu desteğiyle PlayStation 5 kullanıcıları için geliyor. Aksiyon duygusunu sonuna kadar hissedeceğiniz yapım sizleri araçları parçalayarak adrenalin dolu bir yarış gerçekleştirebileceğiniz heyecan verici piste davet ediyor.

Control: Ultimate Edition

Ana oyunu ve önceden yayınlanan tüm genişletme paketlerini, yani The Foundation ve AWE DLC’lerini tek bir pakette içeren Control Ultimate Edition, normal değeri 284 TL olarak listelenirken şimdi PS Plus’ta ücretsiz oluyor! Oyun hem PS4 hem de PS5 konsoluna geliyor.

Concrete Genie

SIE Worldwide Studios‘un geliştirdiği ve Pixelopus‘un PlayStation 4 için özel olarak yayınladığı aksiyon-macera oyunu Concrete Genie, kirli sokakları hayal gücünüzle renkli bir manzaraya dönüştürebileceğiniz sanatsal bir eğlence yaratıyor!

Peki ya sizi bu ay en çok heyecanlandıran PlayStation Plus ücretsiz oyunu hangisi oldu? Bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.