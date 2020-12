PlayStation Plus her ay olduğu gibi Ocak 2021 için de ücretsiz oyun listesini kullanıcılarıyla paylaştı! Ocak’ta üç adet video oyunu bedava yayınlanırken, bunlardan yalnızca bir tanesi PS5 için gelecek. Diğer ikisi ise PS4 kullanıcılarını ilgilendirecek.

Bu ay kullanıcılarına üç farklı oyun sunan PlayStation Plus platformu PS5 kullanıcıları için Maneater adlı yapımı verirken, PS4’te ise Shadow of the Tomb Raider ve Greedfall isimli oyunlar ücretsiz olarak yayınlandı. Fakat Greedfall’ın tüm bölgelerde mevcut olmaması sebebiyle Sony, bazı ülkelerde Mistover ya da Assetto Corsa oyunlarını vereceğini duyurdu.

Ocak 2021 Ücretsiz PS Plus Oyunları

Maneater

Tripwire Interactive tarafından geliştirilen aksiyon temalı rol yapma oyunu Maneater, kullanıcılara dişi bir köpekbalığının kontrolünü veriyor. Annesini öldüren balıkçıdan intikam almak isteyen köpekbalığı, açık dünya tabanlı bu oyunda ilginç hikayesi ile dikkat çekiyor.

Shadow of the Tomb Raider

Eidos-Montréal firmasının geliştirdiği ve Square Enix imzasıyla yayınlanan 2018 yapımı Shadow of the Tomb Raider, serinin on ikinci oyunu olmakla birlikte heyecan, macera ve aksiyon dozunu bir nebze olsun düşürmüyor. Lara Croft‘un tehlikelerle dolu hikayesi şimdi sizleri de bekliyor!

Greedfall

Spiders şirketinin geliştirdiği aksiyon RPG odaklı Greedfall oyunu kayıp sırlar ve fantastik canavarlarla yüzleşeceğiniz sıra dışı bir maceraya kapı açıyor.

Peki ya yukarıdaki üç ücretsiz PlayStation Plus oyunu arasında sizin ilginizi en çok çeken yapım hangisi oldu? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!