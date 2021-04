İlk detayları geçtiğimiz gün sızdırılan PlayStation Plus Video Pass gün içerisinde resmen kesinlik kazandı. Xbox’ın Game Pass özelliğine oldukça benzeyen özellik isminden de anlaşılabileceği gibi sadece video tarafına odaklanan bir özellik.

Geçtiğimiz gün sızdırılan PlayStation Video Pass, PlayStation resmi açıklamasına göre ilk olarak Polonya merkezinde kullanıma açılmış durumda. Özelliğin Polonya başarılarına göre diğer tüm ülkelere de açılacağı aktarıldı.

Polonya’daki test sürecinde şimdilik Sony imzalı dizi ya da filmlerin tek bir ücretli üyelik altında kullanılması yer alıyor.

PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları için sunulacak olan uygulama ile çalışacak olan yeni Video Pass özelliğine erişim için PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz olarak ulaşılabileceği aktarılıyor. Yani PS Plus üyeliği olan kullanıcılar Video Pass servisi için ekstra bir ücret ödemeyecek.

Sony PlayStation Video Pass içerisinde şimdilik Sony Pictures’a ati 15 film ve 6 dizinin bulunduğu aktarılıyor.

PlayStation Plus Video Pass Şimdilik Test Aşamasında

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Sony’nin bu yeni planı testlerin başarılı bir şekilde sonuçlanması ile diğer ülkelere sunulacak.

Bunu dışında Sony, PlayStation Now özelliğini de aktif olarak geliştiriyor. Ülkemizde de kullanıma açılan GeForce Now bulut tabanlı oyun servisi olan PlayStation Now, ilerleyen günlerde 1080P oyun oynatmayı hedefliyor.