Bilindiği üzere PlayStation Plus, P3 döneminde oyun severlerin hayatına giren bir abonelik sistemi. PlayStation Plus kullanıcıları, belirli bir ücret karşılığında aylık olarak oyunlara erişim sağlıyorlar. Bunun yanında Sony, kullanıcılara özel belirli oyunlarda bedava erişim imkânı sağlıyor. Bu ücretsiz oyunların Nisan 2021 listesi açıklandı ve bu listede konsol özel oyunu da bulunuyor.

İşte PlayStation Plus Nisan 2021 Oyun Listesi!

Nisan 2021 listesindeki oyunları oynayacak kullanıcılar için kaliteli oyunlar bekliyor. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı oyun bekliyor. Bu oyunlar;

Days Gone (PS4 ve PS5)

Zombie Army 4: Dead War (PS4 ve PS5)

Oddworld: Soulstorm (PS5)

Days Gone

Days Gone tıpkı Last of Us‘ta olduğu gibi küresel bir salgın sonrasında geçiyor. Tüm dünya nüfusunu etkileyen bu salgın sonucunda etkilenen insanlar Freaker adı verilen zombi benzeri bir mutasyona uğruyor. Oyunun hikâyesi ise, Deacon St. John isimli karakterin etrafında şekilleniyor.

Zombie Army 4: Dead War

Sniper Elite 4‘ün yaratıcıları tarafından geliştirilen bu tüyler ürpertici nişancı oyununda Hitler’in orduları daha fazlası için geri geliyor. Zombi kıyametinden insanlığı kurtarmak için verdiğin savaşta, 1940’ların Avrupa’sında tiksindirici doğaüstü düşmanlar, destansı silahlar ve yeni bir deneyim sizleri bekliyor.

Oddworld: Soulstorm

Oddworld: Soulstorm, zanaat, yağma, platform ve gizlilik unsurlarını içeren patlayıcı bir aksiyon macera oyunu. Henüz çıkmamış olan oyun, PS5 kullanıcıları için çıktığı anda erişilebilir olacak.

Servisin ücreti aylık 40TL, üç aylık 100TL ve 12 aylık 240TL. Bu ücreti ödeyen kullanıcılar, yukarıdaki oyunları ekstra hiçbir ödeme yapmadan alıp oynayacak. Ancak bir kez almak yeterli değil çünkü oynamak için de aboneliğin devam etmesi gerekiyor.