Sony, sevilen beyzbol oyunu MLB The Show serisini şimdi PlayStation dışına taşıyor! Sızdırılan son raporlara göre oyun PS5 haricinde Xbox One konsolu için de gelecek. Böylelikle ilk defa PlayStation’ın exclusive bir yapımı Xbox’a gelmiş olacak. İşte detaylar…

Sony Interactive Entertainment şirketinin bir parçası olarak çalışan San Diego Studio, Şubat ayında bizleri yeni oyunu MLB The Show 21 ile tanıştıracak. Ancak oyun resmen açıklanmadan bugün ilginç şekilde, beklenen yapımın kutu kapakları karşımıza çıktı. Kapaklarda oyunun PlayStation 5 dışında Xbox One konsolu için de yayınlanacağı öğrenildi.

Anerdydad isimli bir Instagram kullanıcısı tarafından sızdırılan MLB The Show 21 kapak resimleri, PlayStation exclusive oyunu olarak bildiğimiz serinin Xbox’a taşındığını bizlere müjdeliyor. Bunun da yanı sıra ilk defa bir PS oyununun Xbox versiyonu üretildiği gözler önüne seriliyor. Esasında çoğu oyuncu tarafından böylesi gelişme beklenmedik değildi. Fakat yine de San Diego Studio’nun bu haberi doğrulamadığını, bunun şimdilik iddiadan ibaret olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.

San Diego Padres isimli beyzbol takımının genç yıldızı Tatis Jr. oyunun kapak görsellerinde karşımıza çıkarken, Amerikan beyzbolunu takip edenler bu kararın oldukça isabetli olduğunu ifade ediyor. Zira 2020’de büyük bir çıkış yakalayan yıldız isim, zaten kapakta hemen herkesin aklına gelebilecek birkaç isimden biriydi. Ancak bunun da yine geliştirici ekip tarafından doğrulanmadığını söylemekte yarar var. Tüm doğrulanmış bilgileri önümüzdeki haftalarda öğrenebileceğiz.