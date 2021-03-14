Konsol üreticilerinin zirvesindeki ismi Sony, son çıkardığı amiral gemisi PlayStation 5 ile beraber rekor üstüne rekor kırıyor. Sony tarafından kısa süre içerisinde yaptığı yüksek hacimli satışlarının yanında özellikle pandemi sürecindeki artan talebe yanıt verebilmek için üretim aşamasında parça tedariği konusunda zorlandığı itirafı da gelmiş durumda.

2020 yılının son döneminde satışa sunulan PlayStation 5 oyun konsolu, 2020 yılında toplamda 4.5 milyon adet satmayı başararak, alanında kısa sürede en iyi satış rakamını yakalayan ilk konsol modeli olmayı da başardı.

Sony 2020 Yılında 4.5 Milyon PlayStation 5 Sattı

Japon teknoloji devi Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5 ile ilgili bazı istatistiksel bilgilerini paylaştı. Bugüne kadar ürettiği dokuzuncu konsol modeli olan PlayStation 5’in satışa çıktığı 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren yaklaşık 50 günde 4.5 milyon satış yaptığı açıklandı.

Reuters kaynaklı Sony yetkilileri ile yapılan röportajda aynı zamanda ilgi çekici bir itiraf da dillendirildi. Küresel çapta üretimin ve parça tedariğinin zorlaşmasına değinilen açıklamalarda Sony’nin de PS5 üretimi için parça tedariğinde sorun yaşadığı ifade edildi. Bu durumun yansıması olarak ise PlayStation 5 konsoluna artan talebin karşılanmasında firmanın zorluk yaşadığı belirtildi.

Sony’nin gelecek hedefleri ile ilgili öngörüler de mevcut. Firmanın Mart ayı sonuna kadar satış rakamını yaklaşık 8 milyon seviyesine çıkarması düşünülüyor. Bilindiği üzere Sony‘e bu alandaki en büyük rakip olan Xbox için Microsoft, istatistiksel paylaşımları çok önceden durdurmuştu. Haliyle en büyük iki konsol üreticisinin satış rakamlarını karşılaştırmak pek olası veya doğru görünmüyor.