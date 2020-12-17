Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için HBO Max uygulaması seçeneğini duyurdu. PlayStation’ın resmi Twitter hesabı üzerinden müjdelenen yeni uygulama desteği, PS5’te yalnızca oyun oynayanlar için kafa dağıtıcı keyifli bir alternatif oluşturmayı umuyor. HBO Max’teki eğlenceli dizi ve filmler, telefon ya da masaüstü cihazlarda izlemekten sıkılanlar için keyifli bir opsiyon oluşturuyor!

12 Kasım tarihinde piyasaya çıkan PlayStation 5 eğlence uygulamaları ile kullanıcılarına bir dolu seçenek oluştururken, lansman sırasında bu aplikasyonlar arasında HBO Max’in olmayacağı görülmüştü. Warner Bros. imzalı dijital streaming platformu geç de olsa nihayet PS5 cihazlarına geldi. 4K HDR izleme imkanı da barındıran platform, bu ay yayınlanacak Wonder Woman 1984 filmi gibi bir dolu orijinal dizi ve filme yer veriyor.

HBO Max, PlayStation 4 Desteğini de Sürdürüyor!

HBO Max platformu halihazırda PlayStation 4 desteği de barındırırken, şimdi PS5’e de gelmesiyle Sony kullanıcıları için vazgeçilmez eğlence araçlarından biri şeklinde tanımlanıyor. Ayrıca HBO Max’in yanı sıra PS5’te Apple TV, Netflix, Disney+, Spotify, Twitch, YouTube, Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu ve Peacock gibi popüler uygulamalar da dikkat çekiyor.

Ancak bilmeyenler için hatırlatmakta fayda olacaktır, AT&T ve WarnerMedia şirketi tarafından kurulan HBO Max şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde hizmet veriyor. Dolayısıyla uygulamayı Türkiye’de kullanmak henüz mümkün değil. Ancak Mayıs ayında hizmet vermeye başlayan servisin geniş dizi ve film kütüphanesi ile ilerleyen dönemlerde diğer ülkelere de açılması bekleniyor.