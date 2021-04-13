Ülkemizde ve global dünyada da ulaşılması hala zor olan Sony PlayStation 5 oyun konsoluna yeni bir yazılım güncellemesi sunuldu. Yeni güncelleme ile artık PS5 sistemi harici depolama cihazlarını destekleyebilecek ve disk içerisinden oyunlar ve benzeri dosyalar kopyalanabilecek.

Fakat Sony yönetiminin aldığı ve geliştiricilere belirttiği kadarıyla PlayStation 5 sistemi üzerinde çalışabilen tüm oyunlar sadece Sony içerisinde gelen SSD’ler üzerinden oynanıyor.

Sony’nin buradaki kararının altında geliştirilen oyunların yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip Sony SSD’lerine göre geliştirilen oyun mimarileri yatıyor. Daha basit anlatım ile PS5 için geliştirilen oyunlar maalesef hiçbir harici depolama aygıtı üzerinden oynanılamıyor çünkü SSD mimarisi için kodlanıyor.

Aktarılana göre hiçbir harici depolama cihazına PS5 SSD’lerindeki hıza ulaşamıyor. 825 GB kapasite boyutunda olan Sony PlayStation 5 SSD’leri oyuncular için yeterli bir alan sunmuyordu. Fakat Sony yönetiminin aldığı bu yeni karar ile harici depolama aygıtı üzerinden oyun kopyalamak oldukça faydalı bir özellik olarak karşılanıyor.

Kullanıcıların oyunları indirdikten sonra harici diske kopyalayıp gerektiğinde silip istenilen zamanda da geri kopyalamaları, indirmelerinden daha kısa sürüyor.

PlayStation 5 Üzerindeki M.2 Yuvası Hala Aktif Değil

Hatırlatmak adına Sony PlayStation 5 üzerinde M.2 yuvası bulunuyor ve bu özellik aktarılana göre yıl içerisinde kullanıma açılacak.

Yazılım güncellemesiyle aktif edilecek olan bu özellik ile PS5 sistemlerinin kapasiteleri artırılabilecek. Sony’nin PS5 üzerinde de kullanılan SSD’ler ile sistemin kapasitesini genişletebileceği tahmin ediliyor.