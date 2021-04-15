Yeni güncelleme ile artık PlayStation 5 sistemi harici depolama cihazlarını destekleyebilecek ve disk içerisinden oyunlar ve benzeri dosyalar kopyalanabilecek.

Fakat Sony yönetiminin aldığı ve geliştiricilere belirttiği kadarıyla PlayStation 5 sistemi üzerinde çalışabilen tüm oyunlar sadece Sony içerisinde gelen SSD’ler üzerinden oynanıyor.

Sony’nin buradaki kararının altında geliştirilen oyunların yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip Sony SSD’lerine göre geliştirilen oyun mimarileri yatıyor. Daha basit anlatım ile PS5 için geliştirilen oyunlar maalesef hiçbir harici depolama aygıtı üzerinden oynanılamıyor çünkü SSD mimarisi için kodlanıyor.

Bunun dışında yeni güncelleme sayesinde 1080P ve 120 Hz ekran yenileme hızlı oyun desteği de sunulmuş durumda. Oyun monitörler ve TV modelleri için gelen bu yeni özellik HDR çıkışı olamayan monitörlerde otomatik olarak SDR desteğini de beraberinde getiriyor.

Son olarak yeni HDMI özellikleri ile otomatik algılanan özellikler sunuluyor. PS5 sistemi açıldığı zaman akıllı televizyon modeli ya da monitör de açılıyor. Kapatma durumları için de aynısı sistem TV ve monitörü kapatabiliyor.

PlayStation 5 Üzerindeki M.2 Yuvası Hala Aktif Değil

Hatırlatmak adına Sony PlayStation 5 üzerinde M.2 yuvası bulunuyor ve bu özellik aktarılana göre yıl içerisinde kullanıma açılacak.

Yazılım güncellemesiyle aktif edilecek olan bu özellik ile PS5 sistemlerinin kapasiteleri artırılabilecek. Sony’nin PS5 üzerinde de kullanılan SSD’ler ile sistemin kapasitesini genişletebileceği tahmin ediliyor.