Sony, PlayStation 5’in Digital Sürümü için nihayet bir Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belirledi. Şubat ayı içerisinde resmen raflara gelmeye başlayacak oyun konsolu, diskli sürüme göre daha uygun rakamlardan alıcı karşısına çıkacak. İşte detaylar…

İlk defa 19 Kasım 2020 tarihinde ülkemizde duyurulan Sony PlayStation 5 serisi iki farklı varyant halinde tanıtılmıştı. Bunlardan ilki diskli sürüm, ikincisi ise disksiz versiyon olmuştu. Cihazın standart versiyonu kısa sürede raflara gelmeye başlarken, Digital Edition olarak adlandırılan dijital sürümününse yeni yıldan sonra listelenmeye başlanacağı açıklanmıştı.

PlayStation 5 Disksiz Sürümü Fiyatı Açıklandı

Nihayet şimdi PlayStation Türkiye beklenen açıklamayı yaptı ve heyecanla beklenen Digital Edition sürümünün tavsiye edilen satış fiyatı öğrenildi. Çok yakında raflara gelmeye başlayacak konsol için önerilen rakam 5.999 TL olarak belirlendi. Cihazın standart versiyonunun ise bu doğrultuda fiyatının düşürüleceği, daha uygun meblağlardan satılmaya başlanacağı iddia ediliyor.

PlayStation 5 Dijital Sürüm Şubat 2021’de 5999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla oyuncularla buluşuyor.#PS5 pic.twitter.com/fUUcdsvLJs — PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) February 2, 2021

Şu anda dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de PS5 diskli versiyonu çok kısıtlı stoklarda piyasada yer alıyor. Oldukça az perakende sitesinde, neredeyse sayılı olarak nitelendirebileceğimiz adetlerde satılan PlayStation 5’in dijital sürümü için ise şimdilik ne kadar stoklama yapılacağı bilinmiyor. Ancak yine de beklediğimiz konsolun Şubat’ta, yani bu ay içerisinde belli başlı online mağazalarda listelenmeye başlayacağı vurgulanmakta.

Peki ya siz PS5 Digital Edition konsolu için belirlenen fiyat hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.