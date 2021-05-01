Android cihazlarının uygulama marketi Google Play Store ve iOS cihazlarının marketi Apple App Store içerisinde iki yeni özellik kullanıcılara sunulmuş durumda.

Apple App Store içerisinde geçtiğimiz haftalarda Türkiye merkezli bir kumar uygulaması keşfedilmişti. Diğer ülkelerden VPN ile Türkiye seçildiği zaman çocuklar için bir uygulama yerine bahis uygulamasına dönüşen bu garip olay da Apple mağaza içi satın alımlar yerine farklı kanallar kullanılıyordu ve bu da takip edilemez bir sürece dönüşmesi ile gündemdeydi.

Apple tarafı böyleyken Android marketi olan Play Store içerisinde neredeyse her ay tehlikeli birkaç uygulama keşfediliyor ve gündeme geliyor.

İki market de henüz tam olarak güvenli değil ve bu yönden eleştiri topların maruz kalıyorlar.

Apple tarafı kullanıcılarına bu kritik günlerde faydalı bir özellik sunmuş durumda.

Artık Apple App Store içerisinde uygulama arama ekranında yazılan kelimeye ek olarak benzer ifadeler gösteriliyor.

Kullanıcılar bulmak istediklerinin anahtar kelimesini unuttukları zaman sistem otomatik olarak ne demek istediğini anlıyor ve alt tarafta kutucuklar halinde kullanıcıya gösteriyor.

Şimdilik sadece Amerika, Kanada, İngiltere ve Avustralya için açık olan bu özelliğin kısa bir süre içerisinde herkese açık hale geleceği tahmin ediliyor.

Google tarafından gelen hamle ise tam olarak bir özellik değil.

Market içerisinde artık yanıltıcı ve sahte isimler ve simgeler ile uygulamalar paylaşılamayacak.

Uygulamalar artık “2021 yılının en iyi VPN uygulaması” gibi ifadeler kullanamayacak. Bu tedbir ile birçok dolandırıcının ödüne geçileceği tahmin ediliyor.