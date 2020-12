Bugün düzenlenen Disney Investor Day adlı Disney’in yatırımcılar günü kapsamında Pixar’ın ünlü karakteri Buzz Işık Yılı için bir spin-off filmi çekileceği açıklandı. Toy Story serisi ile tanıdığımız unutulmaz karakter, ilk defa solo bir filmde kendi hikayesini konu edecek. Daha önce Oyuncak Hikayesi 2 filminden sonra 2000 yılında Buzz Lightyear of Star Command: The Adventure Begins adlı üç bölümlük bir dizi yayınlanmıştı. Şimdiyse Lightyear’ı çok daha yakından tanıyacağımız bir sinema filminin yolda olduğu müjdelendi!

Pixar şirketi başkanı Pete Docter, yeni Buzz Lightyear filmi için hikayenin orijinal Oyuncak Hikayesi serisiyle pek de bağlantı olmayacağını ifade etti. “Gişe rekorları kıran filmin gerçekten harika bir karakterine dayanan yeni bir proje hazırlığı içerisindeyiz,” diyen Docter’ın verdiği demeçte, “Yıllar sonra beklenen o filmi yapma zamanımızın geldiğine karar verdik,” açıklaması serinin hayranlarını oldukça sevindirdi.

Here’s a first look of the young test pilot that became the Space Ranger we all know him to be today. Lightyear launches into theaters June 17, 2022. pic.twitter.com/QfXnHsBLcO

— Pixar (@Pixar) December 11, 2020