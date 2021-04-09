Hatırlatmak adına günlük trafik genişliği bir milyondan fazla olan sosyal medya uygulamaları ülkemizde temsilci ataması yapmak zorunda. Atama yapmayan sosyal medyalara birçok para cezası ve farklı cezalar uygulandı.

Atama gerçekleştirmeyen uygulamalara 40 milyon TL gibi yüksek para cezaları, bant genişliğinde kısıtlamalar ve reklam yasakları uygulandı. Hatta geçtiğimiz haftalarda Twitter, atama kararı vermeden önce reklam yasağı ve para cezalarına çarptırılmıştı.

İşte bu atama kararına gün içerinde katılan son isim Pinterest oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı.

Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak. Vatandaşlarımız karşılarında muhatap bulabilecek, sosyal ağlardaki mağduriyetleri daha hızlı giderilecek” ifadelerini kullandı.

Pinterest öncesi Diğer Sosyal Medya Kanalları da Atama Yapmıştı

Acar “Kanunda kademeli olarak; idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirilmişti. Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkemize gelmesini sevindirici buluyoruz.

Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz.

Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve süreci yöneten Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’a şükranlarımı sunuyorum.

Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi, dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı kanunu hayata geçiren TBMM ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı, destek veren sivil toplum kuruluşları ve basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun” açıklamaları ile sonlandırdı.