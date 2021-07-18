PES serisi, geçtiğimiz sene yayınlanmamıştı. PES 2021’in yerine PES 2022 için çeşitli güncellemeler ve oyun motorunda değişiklikler yapılacağı belirtilmişti. Bu haberin hemen ardından kullanıcılar bir yıl boyunca yeni özellikleri bekledi. Oyunla ilgili yaşanan değişim de merak konusu oldu. FIFA ile olan rekabeti gittikçe kızışan Konami’nin elinden gelenin en iyisini yaptığı düşünülüyor. Ortaya çıkan sızıntılar da gösteriyor ki FIFA 2022 yeni bir dönemi başlatacak. Çünkü futbolcuların yüzleri çok gerçekçi duruyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise oyun motorunun değişmesi ve bazı teknik detayların da sisteme dahil edilmesi olarak bilinmekte. İşte PES 2022’ye dair önemli detaylar…

PES 2022 Fotoğrafları Yayınlandı!

PES 2022’ye ait görüntüleri incelediğimizde futbolcuların yüzleri çok dikkat çekiyor. Gareth Bale ve Messi’nin fotoğrafları sızdırıldı. Twitter hesabından yapılan açıklamada görsel farka dikkat çekildi. Diğer oyun serilerine nazaran PES 2022’de böylesine başarılı bir iş yapması takdir edildi. Buna göre iki futbolcunun görünümü oldukça iyi hale gelmiş. En çok Messi’nin değiştiğini söyleyebiliriz. Oyuncuların dışında farklı bir futbolcu yayınlanmadı. Ancak gerekli çalışmalar tamamlandığında oyunu oynayarak bizzat kendimiz görebileceğiz.

Konami Oyun Motorunu Değiştirdi!

Bu başarılı değişimin ardında elbette Konami’nin oyun motorunu değiştirmesi yer alıyor. PES 2022’de kullanılacak oyun motorunun Fox Engine yerine Unreal Engine 5 olduğunu açıklamıştı. Yeni oyun motorunun PES 2022’ye çok iyi geldiği görüldü. Ancak Fox Engine ile de daha önce çok önemli işlere imza atıldı. Kendini daha da geliştirmek isteyen oyun şirketinin bu hamleyi yapması gerekiyordu. Oyunun ne zaman çıkacağı merak ediliyor.

PES 2022 Demosunu Oynayabilirsiniz

Hali hazırda oyunun demo halini merak ediyorsanız ücretsiz şekilde oynayabilirsiniz. PES 2022 Demo versiyonu ile oyuncuların oynaması indirilebilir hale getirildi. Çeşitli konsollar üzerinden demoyu indirme şansınız bulunuyor. Demodan sonraki süreçte pek çok eksiklik tamamlanacak ve lig sayısı da artırılarak kullanıcıların beğenisine sunulacak. Konami, PES 2021’i yayınlamamanın acısını PES 2022’de çıkarabilir. FIFA’nın yeni serisinde nasıl bir görüntü bizleri bekliyor göreceğiz. Gerçekçi oyun anlayışına sahip iki şirketin de önemli işler başaracağını söyleyebiliriz.

PES 2022 Ne Zaman Çıkacak?

PES 2022 oyununun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Oyun genel olarak Eylül veya Ekim aylarında çıksa bile yeni oyun motoruyla beraber çıkış tarihi daha geç olabilir. Uzun süredir çalışmalar sürüyor ve Konami’nin ne kadar yol kat ettiği bilinmiyor. Yine de şirketin oyunu en kısa sürede yayınlaması beklenmekte. FIFA’nın da yayınlanmasıyla çeşitli karşılaştırmalar ve incelemeler yapılacaktır. Hangi oyun daha başarılı öğreneceğiz.