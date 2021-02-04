2018 yılında yayın hayatına bağlayan Twitter alternatifi mikroblog ve sosyal ağ uygulaması Parler bugün ilginç bir haber ile basına yansıdı. Uygulamanın kurucusu John Matze, şirketin yönetim kurulu tarafından platformdan kovuldu. İşte detaylar…

Yabancı basında ortaya çıkan güvenilir kimi raporlara göre tartışma yaratan sosyal medya uygulaması Parler platformunun CEO’su ve kurucu ortağı John Matze, şirketin yönetim kurulu tarafından kovuldu. Bu haberi doğrular nitelikte Matze’nin LinkedIn sayfasında, Parler’den Ocak 2021 tarihinde ayrıldığı detayı görüldü.

Genel itibariyle aşırı sağcı ya da Donald Trump destekçisi insanlar tarafından ABD’de kullanılan Parler uygulaması 6 Ocak 2021 tarihinde yaşanan Kongre Binası’na yönelik ayaklanma isyanlarından sonra şiddet çağrılarını yayma nedeniyle dünya genelinde tepki toplamıştı. Apple App Store ve Google Play Store‘dan kaldırılan uygulama daha sonra Amazon‘dan da ceza yiyerek AWS web sitesi barındırma hizmetinin sonlanmasıyla karşılaşmıştı. Tüm bunlara karşın itirazları cevapsız kalan platform, ayrımcılık ve şiddete yol açan söylemleri yüzünden tepkilerin ana odağı haline geldi.

Şirketin kurucusu John Matze’nin Parler’den kovulması gözleri platforma çevirirken, uygulamanın yoluna devam edip etmeyeceği ve ne gibi bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin daha kapsamlı haberler alacağımızı düşünüyoruz.