Özcan Deniz tarafından yazılan, yönetilen ve sanatçının başrolünü oynadığı Senkron dizisi yakında Gain platformuna geliyor. Sıra dışı bir gerilim temalı suç yapımı olacak Senkron’un fragmanı şimdi meraklılarıyla paylaşıldı. İşte detaylar…

Kısa bir süreliğine ekranlara ara veren tecrübeli aktör Özcan Deniz yeniden hayranlarıyla buluşuyor. Geçtiğimiz haftalarda Star TV ekranlarında Şahin Altuğ’un yönetmenliğini üstlendiği Seni Çok Bekledim dizisi ile ekranlarda boy gösteren yıldız oyuncu, aynı zamanda dizinin senaristi olarak da görev alıyor. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik deneyimiyle de kendini izleyicilere ispatlamayı başaran Deniz’i şimdiye kadar Öteki Taraf, İkinci Şans, Sevimli Tehlikeli, Su ve Ateş, Evim Sensin ve Ya Sonra? gibi yapımların rejisinde görmüştük. Şimdi bu yapımların arasına bir yenisi daha ekleniyor!

Kısa video odaklı Gain platformu imzasıyla yayınlanacak Senkron Özcan Deniz tarafından yazılıp yönetiliyor. Aynı zamanda Deniz’in başrol koltuğunda da yer aldığı dizide Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin, Feyza Aktan ve Orçun Oran gibi isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Senkron’un fragman videosu şimdi GAIN tarafından izleyenler ile paylaşılırken, suç ve gerilim temalı bir dizi olacağı söylenen yapımın tanıtımında yer alan bilim kurgu ögeleri de gözlerden kaçmıyor. Hatta videonun yorumlar kısmında meraklı seyirciler, yakında fantastik bir yapımla karşılaşabileceklerini tahmin ediyorlar. Senkron yayın tarihi konusunda henüz izleyenlere bir bilgi vermezken, projenin çok yakında Gain’de ilk bölümleriyle ekrana geleceği vurgulanıyor.

Peki ya sizin Senkron dizisiyle ilgili ilk fikirleriniz neler? Fragmandan aldığınız ipuçlarına göre diziyle alakalı görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.