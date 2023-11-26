YouTube Premium kullanıcıları sevinebilir! Playabes kullanıma girdi

YouTube, kullanıcılara platform içi oyun oynamalarını sağlayan "Playables"i kullanıma sundu. Kullanıcılar oyunları platform içerisinde direkt olarak oynayabilecek.

YouTube, Premium abonelerine özel olarak sunduğu hizmetlere bir yenisini ekleyerek "Playables" oyunlarını platformuna getirdi. Bu özellik, Premium üyelerin oyunları herhangi bir indirme işlemi yapmadan, direkt olarak YouTube içerisinde oynamalarına olanak tanıyor.

Playabes, indirmeye gerek kalmadan oyun keyfini yaşatacak

Playables, Android, iOS ve masaüstü sürümleri üzerinden erişilebilen bir hizmet olarak kullanıcılara sunuluyor. Platform, çeşitli kategorilerdeki oyunları içeriyor, bu da kullanıcılara zengin bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bulmaca oyunlarından yarış oyunlarına kadar çeşitli türlerde oyunları içeren Playables, ilerleyen dönemlerde oyun çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Playables'a erişim için kullanıcılar şu adımları takip edebilirler:

YouTube mobil uygulamasını veya masaüstü sürümünü açın. Ana sayfada sağ üst köşede bulunan Premium simgesine dokunun veya tıklayın. Premium avantajları arasında yer alan "Playables" özelliğini seçin. Bu adımları takip ettikten sonra Playables oyunlarına erişim sağlayabilirsiniz.

Ancak bazı kullanıcılar, bu özelliğin henüz görünmediğini bildirmekte. Bu durum, YouTube'un Playables özelliğini kademeli olarak kullanıcılara açtığı anlamına gelebilir.

Playables hizmeti, 28 Mart 2024 tarihine kadar Premium abonelerine açık olacak. Bu adım, YouTube'un Premium abonelerine yönelik hizmetlerini genişletme ve kullanıcı deneyimini iyileştirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.