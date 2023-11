Xbox Game Pass abonelik ücretinde dev indirim

Xbox Game Pass, çok sevindirici bir haber verdi. Aylık abonelik ücretinde gerçekten de "dev" denebilecek bir indirim yapıldı ve ilk ay yalnızca 5.99 liraya düşürüldü.

Son günlerde abonelerini üzen zamlarla gündeme gelen Xbox Game Pass, şimdi sevindirici bir haberle geliyor. Türkiye ve dünya genelinde birçok oyuncunun tercih ettiği Xbox Game Pass abonelik sistemi, ilk ay ücretinde rekor düzeyde bir indirimle karşımıza çıkıyor.

Xbox Game Pass'e büyük indirim geldi

Yapılan güncelleme ile Xbox Game Pass'e ilk defa abone olacak oyuncular, sadece 5.99 TL ödeyerek geniş oyun kütüphanesine erişim sağlayabilecekler. İlk aydaki bu özel indirim, Xbox Game Pass PC kullanıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Ancak ne kadar süreceği konusunda bir bilgi verilmemiştir.

Xbox Game Pass'e Kasım ayında eklenen oyunlar

Headbangers: Rhythm Royale: Zaten erişilebilir (Bulut, Konsol, PC)

Jusant: Zaten erişilebilir (Bulut, Konsol, PC)

Wartales: Zaten erişilebilir (Bulut, Konsol, PC)

Thirsty Suitors 2: 2 Kasım (Bulut, Konsol, PC)

Football Manager 2024: 6 Kasım (Bulut, Konsol, PC)

Dungeons 4: 9 Kasım (Bulut, Konsol, PC)

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: 9 Kasım (Bulut, Konsol, PC)

Wild Hearts: 9 Kasım (Bulut, Konsol, PC)

Spirittea: 13 Kasım (Bulut, Konsol, PC)

Coral Island: 14 Kasım (Bulut, Xbox Series X|S)