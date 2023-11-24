Ubisoft tepki çekti! Assassin's Creed Odyssey'de oyun içinde reklam gösterildi

Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey'de oyun içi reklam göstererek, tepkilerin odağına oturdu.

Video oyun dünyasının öncü şirketlerinden Ubisoft, ilginç bir olayla gündeme geldi. Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan bir görüntü, Ubisoft'un oyun içi reklam sistemini test ettiğini gösteriyor.

Oyun içinde reklam ortaya çıktı

Olay, bir Assassin's Creed Odyssey oyuncusunun karşılaştığı durumla ortaya çıktı. Oyuncu, haritayı açmak istediğinde önce bir reklamla karşılaştı, ardından oyun haritası görüntülendi. Şirket, "Black Friday" indirimleri kapsamında Assassin's Creed Mirage'e yüzde 20 indirim yaptığını gösteren bir reklamı oyun içinde göstermişti.

Reddit kullanıcısı "triddell24" tarafından paylaşılan bu durum, başka oyuncuların da benzer deneyimlere sahip olduğunu gösteriyor. Bu reklamın platforma özgü olmadığı, farklı kullanıcıların (Xbox ve PlayStation 5 gibi) aynı durumu yaşadığı belirtiliyor.

Ubisoft'un oyun içi reklam sisteminin sadece Assassin's Creed Odyssey'e özgü olup olmadığı, veya tüm oyunları kapsayıp kapsamadığı belirsizliğini koruyor. Ayrıca, bu uygulamanın kalıcı mı, yoksa sadece Black Friday özelinde mi devreye alındığı da belirsizliğini koruyor. Ancak, oyun içi reklam sisteminin PC ve konsol sahipleri arasında rahatsızlık yaratacağı açık bir şekilde görünüyor. Ubisoft'un bu konudaki gelecekteki adımları ve oyuncuların tepkileri merakla bekleniyor.