The Last of Us Part 2, remastered versiyonuyla geliyor

Birkaç yıl önce çıkmış olan ve bugün bile oyunlar özelinde standart belirlemiş The Last of Us Part 2, Remastered olarak sahalara geri dönüş yapıyor.

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony'nin özel oyunları arasında önemli bir yere sahip olan The Last of Us Part 2, PlayStation 5 için remastered versiyonuyla geri dönüyor. Sony'nin resmi duyurusuna göre, bu yeni sürüm, oyunun gelişim sürecine derin bir bakış açısı sunacak, çeşitli oyun modları ekleyecek ve PlayStation 5'in teknik özelliklerinden faydalanacak.

No Return moduyla geliyor

Remastered sürümün getirdiği yeni özellikler arasında "No Return" adlı mod öne çıkıyor. Bu mod, rastgele olaylarla şekillenen bir hayatta kalma mekaniğine sahip, roguelike tarzında bir deneyim sunuyor. Oyuncular, mod başlamadan önce farklı karakterlerden birini seçerek, oyun süresince gizlilik veya çatışma temelli ilerleme seçenekleri arasında tercih yapabiliyorlar.

Yine eklenen "Free Play" modu, farklı müzik aletleriyle çalınan müziği kişiselleştirmeyi sağlıyor. Oyuncular, çeşitli karakterlerle çaldıkları müziğin tonunu belirleyebilirken, açılabilir farklı müzik aletleriyle müziği çeşitlendirebiliyorlar.

Lost Levels (Kayıp Bölümler) adlı bir diğer ek içerik, oyunun geliştirilme sürecinde çıkarılan bazı kısımları içeriyor. Geliştiriciler, bu bölümleri oyunun gelişim aşamasından kesitler olarak tanımlıyorlar. Bu içerikler, oyunun nasıl yapıldığına dair hayranlara perde arkasında bir bakış sunacak.

Grafik tarafında ise PlayStation 5 üzerinde 4K çıkış desteği, Fidelity modunda 4K çözünürlük ve Performans modunda uyarlanmış 2K çözünürlük gibi geliştirmeler bulunacak. DualSense desteğiyle birlikte haptic feedback ve adaptif tetik gibi özellikler de oyunculara sunulacak.

19 Ocak'ta çıkıyor

Oyun için ön siparişler 5 Aralık'ta başlayacak ve oyunun çıkış tarihi 19 Ocak 2024 olarak belirlendi. Henüz fiyatı hakkında bir bilgi verilmezken, oyunu zaten sahip olanlar 10 dolar karşılığında remastered sürüme yükseltme yapabilecekler. Ayrıca bazı ülkelerde metal kutulu bir versiyon da satışa sunulacak.