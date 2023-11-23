Steam'e fiyatları TL bazında gösteren eklenti geldi

TL desteğini sonlandıran Steam'de oyun fiyatlarının TL cinsinden gösterilmesini sağlayan bir eklenti geliyor. Steam TRY Converter isimli eklenti, şimdiden iyi iş çıkarıyor gibi görünüyor.

Ülkemizdeki oyunseverleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın önde gelen çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye kullanıcıları için uyguladığı yerel fiyatlandırma desteğini sonlandırdı. 20 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren bu değişiklikle birlikte, Türkiye'den oyun satın almak isteyen oyuncular artık dolar kuru üzerinden ödeme yapmak zorunda kaldı.

Steam'in TL'yi bırakmasıyla birlikte oyun fiyatlarında çeşitli değişiklikler meydana geldi. Ancak Steam, Türkiye'deki fiyatları doğrudan dolara endekslemedi; bunun yerine, Türkiye için MENA bölgesinin tavsiye edilen satış fiyatlarına göre satın alımların yapılmasına izin verdi. Ancak, bu geçişin manuel olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle henüz tüm oyunlarda yerel fiyatlandırma görülmüyor.

Steam'de oyun fiyatlarını TL gösteren eklenti

Yeni fiyatlandırma sistemine geçişin en olumsuz yanlarından biri, fiyatların artık TL karşılığını göremiyor olmamızdı. Ancak, bağımsız bir geliştirici olan Arda Bayram ve ekibi, bu sorunu çözmek amacıyla Steam'deki oyun fiyatlarını TL olarak gösteren bir Google Chrome eklentisi geliştirdi.

Bu eklenti, Steam'de görüntülenen fiyatları anlık olarak TL'ye dönüştürerek oyunculara eski sistemde olduğu gibi fiyatları TL olarak görebilme imkanı sunuyor. Arda Bayram'ın açıklamasına göre, eklenti bazı sorunlar içerse de genel olarak işlevsel durumda. Eğer siz de Steam TRY Converter isimli Google Chrome eklentisini kullanmak istiyorsanız, bağlantıyı kullanarak tarayıcınıza yükleyebilirsiniz.