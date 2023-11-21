Steam dolar kuruna geçti! İşte popüler oyunların yeni fiyatları

Steam dolar kuruna geçti! İşte popüler oyunların yeni fiyatları
Steam, 2014 yılında getirdiği Türk lirası desteğini artık tamamen sonlandırdı. Artık oyunlar dolar kurundan satışa çıkıyor. Peki fiyatlar ne durumda? İşte popüler oyunların yeni fiyatları...

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, geçtiğimiz ay aldığı bir kararla Türkiye'de TL'yi desteklemeyi bırakarak oyun fiyatlarını dolar üzerinden belirleme kararı almıştı. 20 Kasım itibarıyla bu yeni sistem resmen yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle birlikte Steam'de Türkiye'den alınan oyunlar artık dolar cinsinden fiyatlandırılıyor.

Bu yeni sistemle birlikte bazı popüler oyunların fiyatlarında TL bazında ciddi artışlar yaşanmış durumda. Özellikle en çok satan oyunlardan bazılarına ait fiyatlar oldukça dikkat çekici değişikliklere uğradı. İşte bu değişikliklere örnek olarak Steam'de satılan bazı oyunların eski ve yeni fiyatları:

EN ÇOK SATAN OYUNLAR:

OyunEski Türkiye Fiyatı (TL)Yeni Türkiye Fiyatı (USD)ABD Fiyatı (USD)
Baldur's Gate 3799 TL34,99 dolar59,99 dolar
Mafia: Definitive Edition259 TL39,99 dolar39,99 dolar
EA Sports FC 241.199,99 TL69,99 dolar69,99 dolar
S.T.A.L.K.E.R. 2345 TL59,99 dolar59,99 dolar
Cyberpunk 2077799 TL44,99 dolar59,99 dolar
GTA V271,95 TL14,79 dolar14,79 dolar
Euro Truck Simulator 2299 TL10,09 dolar9,99 dolar
Football Manager 2024899 TL39,99 dolar59,99 dolar
Elden Ring999 TL39,99 dolar59,99 dolar
Crusader Kings III425 TL29,99 dolar49,99 dolar

Bu değişiklikle birlikte Türkiye'den alınan oyunların fiyatlarında artış yaşanmış ve oyunlar artık dolar cinsinden satılmaktadır. Yapılan döviz kuru dönüşümleriyle birlikte TL fiyatları, eski döneme göre daha yüksek seviyede görülmektedir.

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