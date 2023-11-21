Steam dolar kuruna geçti! İşte popüler oyunların yeni fiyatları

Steam, 2014 yılında getirdiği Türk lirası desteğini artık tamamen sonlandırdı. Artık oyunlar dolar kurundan satışa çıkıyor. Peki fiyatlar ne durumda? İşte popüler oyunların yeni fiyatları...

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, geçtiğimiz ay aldığı bir kararla Türkiye'de TL'yi desteklemeyi bırakarak oyun fiyatlarını dolar üzerinden belirleme kararı almıştı. 20 Kasım itibarıyla bu yeni sistem resmen yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle birlikte Steam'de Türkiye'den alınan oyunlar artık dolar cinsinden fiyatlandırılıyor.

Bu yeni sistemle birlikte bazı popüler oyunların fiyatlarında TL bazında ciddi artışlar yaşanmış durumda. Özellikle en çok satan oyunlardan bazılarına ait fiyatlar oldukça dikkat çekici değişikliklere uğradı. İşte bu değişikliklere örnek olarak Steam'de satılan bazı oyunların eski ve yeni fiyatları:

EN ÇOK SATAN OYUNLAR:

Oyun Eski Türkiye Fiyatı (TL) Yeni Türkiye Fiyatı (USD) ABD Fiyatı (USD) Baldur's Gate 3 799 TL 34,99 dolar 59,99 dolar Mafia: Definitive Edition 259 TL 39,99 dolar 39,99 dolar EA Sports FC 24 1.199,99 TL 69,99 dolar 69,99 dolar S.T.A.L.K.E.R. 2 345 TL 59,99 dolar 59,99 dolar Cyberpunk 2077 799 TL 44,99 dolar 59,99 dolar GTA V 271,95 TL 14,79 dolar 14,79 dolar Euro Truck Simulator 2 299 TL 10,09 dolar 9,99 dolar Football Manager 2024 899 TL 39,99 dolar 59,99 dolar Elden Ring 999 TL 39,99 dolar 59,99 dolar Crusader Kings III 425 TL 29,99 dolar 49,99 dolar

Bu değişiklikle birlikte Türkiye'den alınan oyunların fiyatlarında artış yaşanmış ve oyunlar artık dolar cinsinden satılmaktadır. Yapılan döviz kuru dönüşümleriyle birlikte TL fiyatları, eski döneme göre daha yüksek seviyede görülmektedir.