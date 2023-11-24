PlayStation 5 satışları artarken, Xbox satışları düşüyor

Xbox'ın Avrupa'daki satışlarının ciddi oranda düştüğü belirlendi. PlayStation tarafında ise artış yaşandı.

2023 yılının ekim ayına ait Avrupa'daki oyun ve konsol satışlarına dair Game Industry tarafından yapılan rapor, ilginç sonuçlara işaret ediyor. Araştırma, Avrupa genelinde en çok tercih edilen oyun konsolunun PlayStation 5 olduğunu ortaya koyarken, Xbox'un ise satışlarda düşüş yaşayan tek konsol olduğunu gösterdi.

Birleşik Krallık ve Almanya dışındaki pazarlarda PlayStation 5, rakiplerine açık ara fark atarak en çok satan konsol oldu. Ekim ayındaki satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 artarak dikkat çekti. Nintendo Switch ise satışlarda yüzde 20'lik bir düşüşe rağmen ikinci sıradaki yerini korurken, Xbox Series X/S serisi ise yüzde 52'lik bir düşüşle dikkat çekti.

Rapora göre, ekim ayında toplam konsol satışları 481 bin adet olarak gerçekleşirken, konsol çevre ürünleri ve aksesuarları 1,14 milyon adetlik satışla zirveye ulaştı. Ancak, aksesuar satışlarındaki yüzde 3,6'lık düşüş ve cüzdan/kart satışlarındaki yüzde 4'lük azalma dikkat çekti; 969,818 adet kart satıldı.

Xbox'taki satış düşüşünün nedenleri konusunda çeşitli varsayımlar bulunuyor. Bu düşüşün arkasında, PlayStation 5'in stok sorununun çözülmesi, Xbox için özel oyunların bilgisayara da gelmesi ve Xbox'ın özel oyunlarının rakiplerinin önünde çıkması gibi faktörlerin etkili olabileceği düşünülüyor. Xbox'ın son zamanlarda öne çıkan bir özel oyununun olmaması da dikkat çeken bir faktör olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, oyunların hem PC'ye hem de Xbox'a çıkmasının, konsol satışlarını etkileyen bir diğer faktör olduğu belirtiliyor. Xbox'a özel oyunların, PlayStation gibi sadece konsola değil, aynı zamanda PC'ye de gelmesi, kullanıcıların yeni bir donanım almaya duyduğu ihtiyacı azaltabiliyor. Bu durumda, PlayStation'ın özel oyunlarını yıllar sonra PC'ye getirmesi de belirleyici bir avantaj olarak öne çıkıyor.