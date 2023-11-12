Netflix mobil kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu!

Netflix, Geeked Week etkinliği kapsamında bir dizi önemli yapımla birlikte oyun kütüphanesine yönelik önemli yatırımları duyurdu. İşte Netflix mobil kütüphanesine eklenecek oyunları...

Geeked Week etkinliğinde Netflix, yeni içeriklerini duyururken, abonelerine oyun kütüphanesine önemli eklemeler yapacağını müjdeledi. The Witcher animasyon filmi gibi büyük ilgi çeken yapımların yanı sıra, şirketin sunmakta olduğu oyun kütüphanesine de önemli oyunlar eklenecek.

Netflix'in sunduğu oyun kütüphanesine hem Android hem de iOS cihazlardan erişim mümkün olsa da, duyurulan bazı oyunlar sadece iOS platformunda oynanabilecek. Bu yeni oyunlar, bilgisayar ve konsol platformlarında keyifli saatler geçirmiş olan kullanıcıların mobil deneyimlerine de heyecan katacak. Yapıları gereği mobilde de keyifli olması beklenen bu oyunlar, abonelere farklı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Netflix mobil kütüphanesine eklenecek oyunlar

Money Heist

La Casa de Papel dizisinden tanıdık karakterlerle etkileşim halinde olduğumuz interaktif bir deneyim bizi bekliyor. Bu oyun, dizinin orijinal kadrosuyla aralık ayında Netflix kütüphanesine ekleniyor.

Shadow and Bone: Enter the Fold

Shadow and Bone dizisinin hayranları için özel olarak tasarlanmış bu oyunda tek bir mekanik bulunmuyor. Bunun yerine, birden fazla oyun mekaniği tek bir platformda birleştirilerek hikaye anlatımı gerçekleştirilmiş. Eğer Shadow and Bone dizisinin hayranıysanız ve bu oyun ilginizi çekiyorsa, hemen şimdi Netflix kütüphanesinden oyunu deneyebilirsiniz.

Chicken Run: Eggstraction

Oldukça popüler olan Chicken Run serisinin yaratıcıları tarafından geliştirilen bu oyun, yine filmin hayranlarına tanıdık gelecek tarzda keyifli bir oynanış sunuyor. Şu ana kadar çıkış tarihi hakkında net bir bilgi verilmemiştir.

The Dragon Prince: Xadia

The Dragon Prince dizisine dayalı olarak hazırlanan bu yapım, dizideki önemli karakterlerden bazılarını canlandırarak, farklı yeteneklerle düşmanları alt etme fırsatı sunuyor. Ayrıca bu süreçte keşfedeceklerimiz de bulunuyor, bu da The Dragon Prince: Xadia'nın özellikle dizinin hayranları için çekici kılacak detaylar arasında yer alıyor.

Hades

Hades, Antik Yunan tanrılarını, silahlarını ve çatışmalarını esprili bir dille ve aynı zamanda keyifli bir atmosferde sunan bir oyundur. Oyun, yoğun çatışma ve kombo bölümleriyle dikkat çekmektedir. Kendine özgü grafikleri, oynanış stili ve karakterleri ile Hades'ın ikinci oyununun çıkmasını beklemeden önce bu oyunu denemenizi öneriyoruz. Fakat sadece iOS cihazlardan oynanabilecek.

Braid, Anniversary Edition

Braid, platform ve bulmaca mekanikleri, çeşitli mekanları ve özellikle zaman manipülasyonu mekaniği ile bilinen bir oyundur. Anniversary sürümü, oyunun grafiklerini günümüz standartlarına daha yakın bir görünüme kavuşturarak dikkat çekiyor.

Death's Door

Death's Door, kendine özgü çizim tarzıyla dikkat çeken, sayısız düşmanla mücadele edilen, bulmacaları çözen ve zindanları gezen bir oyundur. Oyunun animasyonları oldukça sevimli ve keyifli bir dövüş sistemiyle birleşince Death's Door, özellikle mobil platformda keyifli bir oyun deneyimi sunan bir yapıma dönüşüyor.

Katana Zero

Katana Zero, oyunu bitirdikten sonra bile anlamakta zorlanabileceğiniz bir hikâye sunan, oynanış stiliyle dikkat çeken bir yapımdır. Lineer bir hikâye anlatısına sahip olan Katana Zero, 2024'te Netflix mobil kütüphanesine eklenerek izleyicilere sunulacak.