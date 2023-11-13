GTA 6'dan şok eden sızma: Oyun size gerçeğin aynısını yaşatacak!

İddia edilenlere göre, GTA 6'ya ait olduğu belirtilen bir dizi oynanış videosu internete sızdırıldı. Yayımlanan görüntüler, oyunun oldukça geniş bir haritaya sahip olacağını ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra, oyunun gerçekçilik seviyesinin de oldukça yüksek olacağı anlaşılıyor.

Belki de tarihin en çok beklenen video oyunu olan GTA 6 ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. X'te aktif olan bir hesap, iddiaya göre oyunla ilgili bir dizi görüntüyü paylaştı, bu da GTA 6'nın oynanış dinamiklerini ve oyunun ne kadar detaylı olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Sözü daha fazla uzatmadan, GTA 6 için sızdırılan bu görüntülere yakından bakalım.

Kocaman haritalar ve gündelik hayatla örtüşen gerçeklikler

GTA 6 haritasının büyük ve gerçekçi olacağını gösteren bir video paylaşıldı. Videoda, en azından bir bölümü resmedilen Miami'nin gerçek metro ağı haritasıyla karşılaştırıldığında, iki haritanın birebir aynı olduğu ortaya çıkıyor. Bu durum, oyunun gerçekçilik düzeyinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Miami metrosunun uzunluğunun 7 kilometre olduğunu belirtelim.

Gerçekçilik, sadece harita büyüklüğünden ibaret değil. Başka bir videoda, GTA 6'daki bir karakterin süründüğü anları gösteren görüntüler paylaşıldı. Oyundaki gerçekçilik düzeyinin, haritanın büyüklüğüyle sınırlı olmadığını gösteriyor.

Aynı hesap tarafından paylaşılan başka bir videoda, oyuna paramotor eklenmiş gibi görünüyor. Bu araç, şehri hızlı, pratik ve eğlenceli bir şekilde gezmemizi sağlayacak. Ayrıca, kaza yapan aracın daha gerçekçi bir şekilde hasar aldığını gösteren bir başka video da paylaşıldı.

Başka bir video, oyundaki görevlerden birini gösteriyor. Gösterilen görüntüler, GTA 6'da çok çeşitli görevlerin bulunacağını gösteriyor.

You can see how big the map is from this video #GTA6 #GTA6LEAK pic.twitter.com/KZnI0UEAre — KYE ???? (@kyetweets) November 12, 2023

Yine bir başka videoda, oyuncuların hırsızlık girişimlerinde bulunabileceği gösteriliyor. Limandaki konteynerleri soyabilirken, evlere girmenin de mümkün olabileceği düşünülüyor.

GTA 6'da bir restoran soygunu gösteren bir başka video da paylaşıldı. Videolar, oyunun sınırlarının oldukça geniş olabileceğini düşündürüyor. Başka bir videoda ise oyun içindeki karakterler arası etkileşimi gösteren sahneler yer alıyor.

Rockstar Games, GTA 6'nın ilk fragmanının önümüzdeki ay yayınlanacağını duyurdu.