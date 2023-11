GTA 6'dan şok eden sızma: Oyun size gerçeğin aynısını yaşatacak!

Belki de tarihin en çok beklenen video oyunu olan GTA 6 ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. X'te aktif olan bir hesap, iddiaya göre oyunla ilgili bir dizi görüntüyü paylaştı, bu da GTA 6'nın oynanış dinamiklerini ve oyunun ne kadar detaylı olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Sözü daha fazla uzatmadan, GTA 6 için sızdırılan bu görüntülere yakından bakalım.

GTA 6 haritasının büyük ve gerçekçi olacağını gösteren bir video paylaşıldı. Videoda, en azından bir bölümü resmedilen Miami'nin gerçek metro ağı haritasıyla karşılaştırıldığında, iki haritanın birebir aynı olduğu ortaya çıkıyor. Bu durum, oyunun gerçekçilik düzeyinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Miami metrosunun uzunluğunun 7 kilometre olduğunu belirtelim.

Gerçekçilik, sadece harita büyüklüğünden ibaret değil. Başka bir videoda, GTA 6'daki bir karakterin süründüğü anları gösteren görüntüler paylaşıldı. Oyundaki gerçekçilik düzeyinin, haritanın büyüklüğüyle sınırlı olmadığını gösteriyor.

Aynı hesap tarafından paylaşılan başka bir videoda, oyuna paramotor eklenmiş gibi görünüyor. Bu araç, şehri hızlı, pratik ve eğlenceli bir şekilde gezmemizi sağlayacak. Ayrıca, kaza yapan aracın daha gerçekçi bir şekilde hasar aldığını gösteren bir başka video da paylaşıldı.

Başka bir video, oyundaki görevlerden birini gösteriyor. Gösterilen görüntüler, GTA 6'da çok çeşitli görevlerin bulunacağını gösteriyor.

You can see how big the map is from this video #GTA6 #GTA6LEAK pic.twitter.com/KZnI0UEAre